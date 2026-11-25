Secuencia de la obra 'Mozas nas Redes'

Arteixo continúa este fin de semana con la programación del Otoño Cultural 2026 con una doble cita teatral en el Auditorio del Centro Cívico Cultural (CCC) Manuel Murguía. Las funciones tendrán lugar el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, poniendo el foco en temáticas actuales como los conflictos de la juventud en el entorno digital y la lucha por la libertad de pensamiento.

Viernes 27 de noviembre: 'Mozas nas Redes'

La programación se abrirá el viernes a las 20:30 horas con la compañía aAntena, que presentará el espectáculo unipersonal 'Mozas nas Redes'. Bajo la dramaturgia de Bernardino Martínez y la dirección de Xosé Leis, la actriz Estíbaliz Veiga se mete en la piel de cuatro chicas adolescentes de diferentes estratos sociales, aptitudes académicas y realidades familiares. A través de sus teléfonos móviles y ordenadores, las protagonistas relatan situaciones en las que fueron forzadas a actuar contra su voluntad, procurando distinguir sus espacios de conflicto de sus lugares de confort.

La pieza, recomendada para público adulto (+14 años), tiene una duración de 55 minutos. Las entradas tienen un precio de 3 € (y 2,25 € con tarifa reducida) y pueden adquirirse de manera anticipada a través de la web www.eventosarteixo.com o en la taquilla del propio auditorio desde una hora antes del comienzo de la función. Este espectáculo cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) y de la Rede Galega de Teatros y Auditorios.

Sábado 28 de noviembre: 'Ruido'

El sábado a las 20:00 horas será el turno de la compañía Ditirambo, que subirá al escenario con 'Ruido', una obra con autoría y dirección de Lola Roel. La historia gira alrededor de Exalto, un idealista que ingresa en prisión tras perpetrar un sabotaje contra una granja de pitos. Obsesionado por el ruido que impera en el mundo y atormentado por los daños ocasionados en el gallinero, decide organizar un motín con sus compañeros de cárcel con el objetivo de recuperar la libertad y dar voz a sus pensamientos frente a los poderes económicos y políticos de una sociedad marcada por la crispación y la mentira.

El elenco está formado por Juan Carlos Alonso, Lola Roel, Valentín Entrialgo, Paula Baldrán, Iago Rego y Juan A. García. La función, también dirigida a público adulto (+14 años) y con una duración de 70 minutos, tendrá entrada libre hasta completar la capacidad de la sala.