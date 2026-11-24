Centro de salud de Meicende GOOGLE MAPS

Arteixo acometerá la renovación de las fachadas y el tejado del centro de salud de Meicende, un edificio de titularidad municipal que en su día fue cedido al Sergas para extender a ese núcleo urbano la atención médica. La inversión se incluye en los presupuestos de 2027 y ascenderá a 190.000 euros, indica el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La actuación supondrá construir un sistema de aislamiento térmico a base de revestimiento de mortero acrílico en las fachadas lateral, trasera y voladizos del edificio. El Gobierno de Carlos Calvelo recuerda que también se modernizará la cubierta inclinada de la instalación, además de sustituir las carpinterías exteriores deterioradas por otras de aluminio lacado.

Las obras irán encaminadas a incrementar la eficiencia energética en el recinto, así como a mejorar la estética y el estado de conservación del ambulatorio.

Obras interiores

También habrá trabajos en el interior del edificio como la pintura de paredes y la reparación y sustitución de pavimentos, alicatados y falsos techos.

Otro apartado será la limpieza y desengrasado de la sala de calderas situada en el semisótano, así como la instalación de un equipo de aire acondicionado en la recepción y planta baja.

Arteixo proyecta una nueva área deportiva y de ocio en O Rañal Más información