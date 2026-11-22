Infografía de las futuras viviendas de Vilarrodís Xunta

La Xunta ha recibido cuatro ofertas para la ejecución de las obras de construcción de 14 viviendas de promoción pública en la parcela UA-43 P11, en la calle Aguceira de Vilarrodís (Arteixo), en una parcela cedida por el Ayuntamiento.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, las obras fueron licitadas por 2,7 millones de euros y el edificio de promoción pública contará con 14 viviendas, además de los correspondientes garajes y trasteros.

Según lo previsto, los pisos contarán con una distribución diseñada para garantizar que todas las estancias dispongan de iluminación natural y vistas al exterior, favoreciendo hogares más "luminosos, confortables y de calidad".

Concretamente. se dispondrá de nueve viviendas de dos dormitorios, siendo una adaptada para el uso de personas con movilidad reducida. También habrá tres viviendas de tres dormitorios y otras dos de cuatro.

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