Playa de Sabón ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Arteixo anunció este viernes la creación de una nueva área deportiva y de ocio en O Rañal, uno de los enclaves naturales más frecuentados del municipio, "situado en el punto en el que confluyen el actual paseo fluvial de Arteixo y el paseo marítimo", explican.

La iniciativa pretende "transformar y ampliar los equipamientos existentes para convertir este espacio en un gran punto de encuentro para la práctica deportiva, el ocio familiar y las actividades al aire libre", abunda el Consistorio.

De esta forma, el proyecto contempla una reorganización integral de los espacios disponibles, manteniendo el actual aparcamiento y ampliando el edificio de equipamientos en la zona para convertirlo en un centro social.

Entre las principales actuaciones previstas figura la creación de un nuevo parque infantil, que contará también con un área de elementos biosaludables destinada a fomentar la actividad física entre las personas adultas y mayores. A estos equipamientos se sumará un parque forestal, "pensado para potenciar el contacto con la naturaleza y ofrecer nuevas posibilidades de descanso y disfrute del entorno".

La propuesta municipal incluye asimismo la construcción de un recinto con varias pistas para diferentes disciplinas, con la idea de que convivan distintas modalidades de actividad física en el mismo espacio.

El Ayuntamiento calcula una inversión municipal cercana al millón de euros y destaca que la elección de O Rañal " responde a la importancia estratégica que ha adquirido este enclave dentro de la red de espacios públicos y naturales de Arteixo".

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