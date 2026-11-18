Placas solares en viviendas Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de Arteixo mantiene en los Presupuestos de 2027 la rebaja del 50% del IBI durante tres años de los inmuebles que instalen placas solares. De esta manera, todos aquellos vecinos que instalen placas solares disfrutarán del esta reducción en sus recibos durante los tres años siguientes al de finalización de la obra justificada con el certificado requerido.

Desde el Gobierno de Carlos Calvelo explican que para obtener esta bonificación los interesados deben cumplir una serie de requisitos.

Para empezar, presentar la comunicación de obra menor o licencia de obras, así como un certificado detallado emitido y firmado por el técnico competente, que puede ser el autor del proyecto o el director de obras, donde se declare que se cumplen la normativa y disposiciones legales de aplicación. También que las instalaciones y los sistemas o medidas correctoras empleadas funcionan con plena eficacia y seguridad.

De la misma manera, se solicita un certificado energético del estado final de la actuación, que ha de estar inscrito en el Registro de Eficiencia Energética de Edificios de Galicia.

Asimismo, se solicitará la justificación de la inscripción en el registro de instalaciones de autoconsumo en la Consellería de Industria y del empadronamiento en el inmueble.

Arteixo recuerda que la aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la administración competente. Todas estas condiciones técnicas son las habituales cuando se instalan placas solares en los domicilios.