El auditorio de Arteixo acoge este viernes el concierto tributo ‘Lembra Xabarín’
El grupo Priscila interpretará este viernes (19.00 horas) en el auditorio del centro cívico de Arteixo el concierto tributo ‘Lembra Xabarín’, una propuesta que recupera los grandes éxitos de la música gallega vinculados al histórico programa infantil y juvenil de la Televisión de Galicia (TVG).
“Con esta actividade, o Concello busca ofrecer unha alternativa de lecer cultural interxeracional que poña en valor o patrimonio musical en lingua galega”, destaca el Ayuntamiento, que informa de que el espectáculo durará 70 minutos y repasará temas de Heredeiros da Crus, Aerolíneas Federales, Os Diplomáticos de Monte Alto o Víctor Coyote, entre otros.
Las entradas generales costarán 4 y 3 euros (tarifa reducida para mayores de 65 años, estudiantes o menores de 12 años) y podrán adquirirse a través de los canales habituales (online o una hora antes del inicio del concierto en la taquilla del centro cívico).
"Así mesmo, co obxectivo de fomentar a participación familiar e premiar a fidelidade ao programa, todas aquelas persoas que acudan presentando o seu carné do Xabarín Club serán obsequiadas cunha invitación gratuíta para asistir ao concerto, que deben retirar no horario de apertura do despacho de billetes, de 18.00-18.45 horas. Só unha invitación por carné", concluyen desde la organización.