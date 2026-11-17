Concejales del Gobierno arteixán, este martes CARLOTA BLANCO

El Gobierno arteixán aprobó este martes sus presupuestos para 2027 en un pleno extraordinario donde el PP no obtuvo el apoyo de ningún grupo de la oposición, que criticó, entre otros asuntos, el incremento de la partida destinada a los salarios del equipo de gobierno y sus asesores.

Emilio Maceiras, concejal de Economía, defendió la estabilidad de las cuentas -que ascienden a 72 millones de euros, con 10,2 millones para la empresa pública Sumarte- y el alto grado de inversión que contemplan. De esta manera, 20,8 millones se destinarán a este capítulo, el 28,9% del presupuesto total.

En este apartado aparece la construcción de un nuevo pabellón deportivo en la avenida Arsenio Iglesias con una partida de 279.000 euros para iniciar la redacción del proyecto y realizar los primeros trámites. También figuran las nuevas sendas peatonales en Loureda, Barrañán o Vilarrodís, así como dos nuevos parques en Vilarrodís y O Quinto Pino. Además, el Ayuntamiento contempla cerca de 28,5 millones de euros para gastos corrientes en servicios.

Los grupos municipales de PSOE y BNG, así como la edil no adscrita -Noelia Martínez- afearon al Ejecutivo de Carlos Calvelo la poca antelación para estudiar el documento. "Remitiusenos a documentación o día 9 ás 22.00 horas para celebrar unha comisión o xoves, co día 11 de novembro, folga xeral, de por medio. Quizais lles resulte difícil de entender porque non compatibilizan a política co seu traballo, pero eu teño unha xornada laboral que cumprir", dijo Martínez.

Para Xurxo Couto, del BNG, el documento económico presentado por el Gobierno local es "un folletín do PP": "Con frases como 'os nosos compromisos para 2027' ou 'estabilidade política para xestionar' nótase que hai eleccións", censuró.

Aumento de sueldos

Couto y Martín Seco (PSOE) abundaron en la subida de salarios del Gobierno municipal y los siete asesores con los que cuenta -el máximo permitido-. "Unha subida do 7,7%, eses cartos non sobran, non van para o remanente de Tesourería", dijo Couto, mientras que Seco lamentó que los sueldos municipales le cuesten a la ciudadanía 1,3 millones de euros.

Para Calvelo, los sueldos son los que son porque "hay una responsabilidad de gobierno". "El 33% del salario va para la Seguridad Social y el 40% es IRPF, hay que decirlo todo. Y pongo la mano en el fuego porque si gobernaran ustedes tendrían los mismos sueldos y el mismo número de asesores", señaló el alcalde, que cerró el debate invitando a reflexionar a los ediles: "Cuando me senté aquí por primera vez, en 2011, usted estaba en la oposición. 15 años después, yo sigo aquí y usted ahí", espetó al portavoz socialista.