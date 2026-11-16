Recreación del interior AYTO. ARTEIXO

El Ayuntamiento de Arteixo programará el mes que viene unas jornadas de puertas abiertas para que la ciudadanía conozca el nuevo Balneario tras su remodelación integral. El Ejecutivo que encabeza Carlos Calvelo anunció este lunes que, una vez finalizadas las obras, se invitará al pueblo a visitar la instalación, que se pondrá oficialmente en funcionamiento a lo largo de diciembre.

“Ultimamos os traballos na sala de baños e nas dúas últimas plantas, onde haberá unha biblioteca, salas de estudo e un espazo ‘maker’ tecnolóxico”, señaló el Ayuntamiento en sus redes sociales, recordando que la recuperación del emblemático edificio arteixán ha contado con una inversión de cerca de cuatro millones de euros, procedentes de fondos europeos Next Generation y de la colaboración de la Fundación Amancio Ortega.

Una empresa especializada ha estado los últimos meses realizando diversas pruebas de arranque en la parte del edificio dedicada al termalismo, con el objetivo de verificar un correcto funcionamiento de todos los sistemas. La cuarta y última fase de las obras en el Balneario, con un presupuesto de 1,4 millones, ha comprendido la remodelación de la primera y de la segunda planta del inmueble principal –para instalar una ludoteca y área intergeneracional, además del espacio juvenil–.

Piscina cubierta

La Casa de Baños ofrecerá a los ciudadanos un recorrido de alrededor de una hora de duración y tendrá aforo reducido. El coste será de 10 euros por sesión (entrada única) o de 8,5 euros si se adquiere un bono de diez pases. Con la cubrición del patio interior –de unos 105 metros cuadrados–, se ha instalado una piscina termal cubierta que el Consistorio quiere convertir en el “eje vertebrador” del edificio de baños. Además, se ha hecho una importante inversión para retirar el amianto de las placas de la cubierta y ofrecer más seguridad a los usuarios.

“El proyecto representa una oportunidad singular para conectar la memoria balnearia de un edificio del siglo XVIII con un uso termal actualizado. El agua como recurso terapéutico constituye uno de los pilares históricos de la cultura sanitaria y del desarrollo territorial en Galicia, donde el aprovechamiento de las fuentes mineromedicinales dio lugar, desde época moderna, a una red singular de casas de baños y balnearios de honda implantación social”, manifestó el Ayuntamiento de Arteixo en un comunicado reciente.