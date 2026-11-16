Arteixo recepciona el nuevo parque de Candame

El nuevo parque de Candame AYTO. ARTEIXO

Arteixo acaba de recepcionar el nuevo parque infantil y área de biosaludables en la zona de Candame, un proyecto que ha supuesto la humanización de una parcela de más de 16.000 metros cuadrados, recuerda el Ejecutivo de Carlos Calvelo.

La intervención se localizó entre la calle Aurelio Aguirre y la calle Pastor Díaz, "complementando las recientes obras de urbanización de la zona, que implantaron en el barrio nuevas aceras, iluminación pública y mobiliario urbano como bancos, papeleras, etcétera", señala el Ayuntamiento.

El parque infantil cuenta con doce elementos de juego de última generación, certificados bajo estrictas normas europeas de seguridad. Entre el equipamiento destacan un carrusel y un columpio combinado, diseñados para que niños con diversidad funcional puedan jugar juntos, así como juegos musicales, toboganes de ladera y cuerdas de trepa, entre otros.

"Toda el área cuenta con un vallado perimetral de seguridad para proteger a los usuarios del tráfico rodado cercano, mientras que para los adultos y mayores se ha construido un espacio para descanso y gimnasia, con aparatos biosaludables (bicicleta estática y de brazos) y una pérgola. El mobiliario se completa con bancos prefabricados de hormigón y madera, mesas de diseño y nuevas redes de alumbrado, riego y una fuente de agua potable.

El Gobierno local finalizó a principios del 2025 la primera fase de las obras de urbanización del entorno de Candame, uno de los barrios del núcleo de Arteixo, denominado urbanísticamente como Unidad de Actuación 3.

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