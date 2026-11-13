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Arteixo

Arteixo vuelve a apostar por la defensa personal para reforzar la seguridad de las mujeres

El municipio celebra este viernes la tercera edición de su taller de Krav Maga, dirigido a adolescentes y mujeres adultas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
13/11/2026 15:02
Taller de defensa personal en Arteixo
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Saber cómo reaccionar ante una situación de peligro, aprender a defenderse y ganar confianza en una misma. Con estos objetivos, Arteixo celebra este viernes, 13 de noviembre, la tercera edición del Taller de Defensa Personal Krav Maga para mujeres adultas y adolescentes.

La actividad tendrá lugar en el Centro Social de Vilarrodís, en la parroquia de Oseiro, entre las 16:30 y las 20:00 horas. La iniciativa cuenta con la colaboración del Concello de Arteixo y de la Policía Local y estará impartida por personal cualificado.

El taller estará dividido en dos grupos para adaptar la formación a las participantes. Por un lado, podrán asistir adolescentes de entre 12 y 18 años y, por otro, mujeres mayores de edad.

Aprender a prevenir y saber cómo actuar

La formación no se centrará únicamente en enseñar técnicas físicas para defenderse de una agresión. También abordará cuestiones importantes como identificar posibles situaciones de riesgo, reconocer señales de peligro, mantener la atención en el entorno y aprender a establecer límites personales.

Además, las participantes conocerán los fundamentos del Krav Maga aplicados a la defensa personal femenina, con ejercicios prácticos sobre movimientos básicos de autoprotección y formas de reaccionar ante un posible ataque.

Entre los contenidos también se incluyen técnicas para desarmar a un agresor y recursos para mejorar la capacidad de respuesta cuando se produce una situación de amenaza.

Con esta tercera edición, Arteixo vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la prevención y la seguridad de las mujeres. Una iniciativa que busca que tanto las más jóvenes como las adultas ganen confianza, conozcan sus posibilidades de defensa y dispongan de herramientas para afrontar situaciones complicadas.

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