Inditex activa la zona de expansión de su sede central con la ejecución de obras en tres parcelas

Construcción de un cierre perimetral en una parcela de Inditex de la avenida de A Ponte Quintana

La avenida de A Ponte, en el polígono de Sabón (Arteixo), registra una importante actividad desde hace unos días, con numerosos obreros que realizan movimientos de tierra y construyen un cierre perimetral. Lo hacen como parte de los trabajos que se desarrollan en tres parcelas de Inditex que conforman la bolsa de suelo destinada a la ampliación de la sede central.

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Esta actuación incluye la retirada de grandes cantidades de tierra que se ubicaban en el solar que hace esquina con la avenida de la Diputación, donde ahora los operarios han comenzado a ejecutar un cierre perimetral.

Derribo

En el terreno contiguo, los obreros han empezado el derribo del antiguo parque de bomberos de Sabón. El pasado mes de octubre, Inditex recibió luz verde por parte del Gobierno local de Arteixo para ejecutar los trabajos de desmantelamiento de esta instalación,

Esto se produce después de que recientemente los efectivos de emergencia y el personal municipal de Obras se trasladasen a otras ubicaciones. La licencia de obra recoge que el presupuesto de ejecución de la obra asciende a un total de 158.916 euros.

Obra de Inditex en el antiguo parque de bomberos de Sabón Quintana

La empresa adquirió este recinto en 2023 tras ofertar cinco millones de euros al Ayuntamiento de Arteixo, que lo había sacado a subasta.

Avanzado

El otro solar en obras se ubica a continuación de los otros dos. En este caso, los trabajos están más avanzados, ya que la antigua nave allí existente ha sido derribada por completo.

La compañía obtuvo la autorización municipal para ejecutar la demolición de una antigua planta de prefabricados de hormigón. La resolución que autorizó las obras recoge que el grupo fundado por Amancio Ortega destina un presupuesto de ejecución material de 320.320 euros.

Otra actuación

En los últimos años, la multinacional textil ha impulsado múltiples proyectos para ampliar su sede de Arteixo. Uno de los más destacados fue la construcción del inmueble que alberga las oficinas de Zara. Este comenzó a ser construido en 2022 y, tras tres años de obras, fue inaugurado a finales del año pasado. Su coste asciende a un total de 280 millones de euros.

Obra de Inditex en uno de los solares de la avenida de A Ponte Quintana

Este edificio está destinado a los equipos comerciales de Zara. Se trata de un espacio de 160.000 metros cuadrados, equipado con la última tecnología, según aseguró la empresa. De hecho, este inmueble se encuentra ubicado a escasos metros de la nueva zona de expansión en la que se ejecutan las nuevas obras.

Modernización

Inditex desarrolla desde hace años una política de ampliación y modernización de su sede central, con la adquisición de terrenos y la construcción de inmuebles que sustituyen a otros más antiguos.

La presentación de los resultados del primer semestre fiscal de Inditex realizada a principios de septiembre sirvió para conocer que tiene previsto destinar 200 millones de euros de “inversión extraordinaria” a la “modernización y mejora” de las “instalaciones corporativas en toda la compañía”, reforzando su posición como “empleador de referencia”.

El consejero delegado, Óscar García Maceiras, confirmó que “una parte importante de este nuevo gasto de capital extraordinario” está relacionada con el nuevo campus en Barcelona (Cataluña) para Bershka, Oysho, Massimo Dutti y Lefties.