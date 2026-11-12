Dos detenidos por una veintena de robos en Arteixo

Efectivos de la Guardia Civil de Arteixo, en colaboración con la Policía Local, han detenido a un hombre y a una mujer como supuestos autores de más de una veintena de hechos delictivos contra el patrimonio en este municipio.

Está actuación, según ha informado este jueves la Guardia Civil, ha permitido esclarecer un delito continuado de hurto, un delito de robo con violencia, un delito de lesiones y otras doce sustracciones perpetradas en su término municipal.

La investigación se inició a principios de octubre al detectarse actividad ilícita en establecimientos comerciales, locales de hostelería y grandes superficies del núcleo urbano.

Durante el seguimiento de las denuncias se llegaron a contabilizar hasta cinco hechos delictivos en una misma tarde en diferentes negocios del municipio.

Los supuestos autores operaban de manera concertada y con un reparto de funciones: mientras uno vigilaba los accesos, el otro se apoderaba de diversos artículos en el interior aprovechando el descuido del personal.

Así lograron sustraer móviles, dispositivos electrónicos, productos de alimentación, juguetes y material sanitario.

También se les atribuye la apropiación de efectos personales en las instalaciones de una nave industrial, y las tarjetas bancarias obtenidas fueron utilizadas posteriormente para efectuar cargos fraudulentos.

Según detalla la Guardia Civil, la reiteración delictiva derivó en un episodio en el que los detenidos supuestamente agredieron a una ciudadana con el propósito de arrebatarle su teléfono móvil antes de emprender la huida.

Todo el material sustraído en las distintas incursiones era trasladado hasta un inmueble en la zona centro de la localidad, que empleaban como punto de almacenamiento.

Tras las gestiones practicadas para su localización, las patrullas de ambos cuerpos desplegaron un dispositivo conjunto que culminó con la detención de los dos implicados en la mañana del 10 de noviembre.

Fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción en funciones de guardia del Tribunal de Instancia de A Coruña, que decretó para ambos el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.