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Arteixo

Arteixo impulsará la economía circular del sector textil a través de un proyecto europeo

Una que reunirá a administraciones y empresas para desarrollar nuevas soluciones de reutilización y reciclaje de residuos textiles

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
12/11/2026 11:48
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Arteixo pondrá en marcha el proyecto europeo RECIRCTEX-REGIO, una iniciativa destinada a impulsar una economía textil más circular, sostenible e innovadora, favoreciendo que los residuos generados por esta industria puedan transformarse en nuevos recursos y materias primas. Esta iniciativa dispondrá de una partida de 162.000 euros en los presupuestos de 2027.

El proyecto, financiado con fondos europeos, permitirá experimentar con nuevas fórmulas de colaboración entre el sector público y el privado, así como desarrollar soluciones prácticas que mejoren los actuales sistemas de recogida, clasificación, reutilización y reciclaje de productos textiles.

La iniciativa se articulará a través de la creación de grupos de trabajo en los que participarán administraciones públicas y empresas privadas, con el propósito de identificar problemas, detectar oportunidades y diseñar proyectos piloto que permitan avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de los residuos textiles.

Estos grupos de trabajo constituirán uno de los principales instrumentos del proyecto. Su objetivo será trasladar las necesidades reales del territorio a propuestas concretas de innovación, aprovechando tanto el conocimiento de las empresas del sector como la capacidad de las administraciones para promover nuevas políticas y modelos de gestión.

A partir de las conclusiones de estos equipos se desarrollarán diferentes experiencias piloto que serán compartidas con el resto de ciudades y regiones que forman parte de la red europea RECIRCTEX-REGIO. De este intercambio de experiencias y conocimientos se seleccionarán las propuestas que ofrezcan mejores resultados y mayores posibilidades de aplicación, con el objetivo de llevarlas posteriormente a la práctica.

De esta manera, Arteixo no solo participará en una iniciativa europea de cooperación, sino que tendrá la oportunidad de experimentar y poner a prueba nuevas soluciones adaptadas a las características de su tejido empresarial e industrial, con la posibilidad de que las experiencias desarrolladas puedan servir también de referencia para otros territorios europeos.

RECIRCTEX-REGIO responde a uno de los grandes retos medioambientales y económicos de los próximos años: conseguir que el sector textil avance desde un modelo basado en producir, consumir y desechar hacia otro en el que los materiales y productos tengan una vida útil más larga y puedan reincorporarse a los procesos productivos.

Para ello, el proyecto pretende impulsar actuaciones relacionadas con todas las fases del ciclo de vida de los productos textiles. Entre ellas figuran la mejora de los sistemas de recogida y clasificación, el fomento de la reutilización y la reparación de prendas y materiales, y el desarrollo de nuevas alternativas para su reciclaje y aprovechamiento.

La colaboración entre administraciones, empresas, entidades sociales, centros de conocimiento y ciudadanía será fundamental para alcanzar estos objetivos. La economía circular requiere precisamente de la implicación de todos los agentes que intervienen en la producción, comercialización, consumo y gestión de los residuos.

En este sentido, la participación de Arteixo adquiere una especial relevancia por su vinculación con una de las actividades industriales y textiles más importantes de Europa. El municipio cuenta con un entorno empresarial que ofrece condiciones especialmente favorables para explorar nuevas oportunidades de innovación, cooperación y aprovechamiento de recursos.

La experiencia permitirá evaluar los resultados de las distintas iniciativas, identificar las dificultades que puedan surgir y determinar qué soluciones ofrecen mejores perspectivas

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