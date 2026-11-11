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Arteixo

Muere un hombre al ser alcanzado por una máquina agrícola en Arteixo

Redacción El Ideal Gallego
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11/11/2026 18:27
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Una persona ha perdido la vida esta tarde en Arteixo tras ser alcanzada por una máquina agrícola. La víctima se encontraba realizando trabajos en una finca privada, propiedad de un familiar.

Al hilo de las cuatro de esta tarde, el 112 Galicia recibió un aviso de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 a causa de un accidente con maquinaría agrícola en Arteixo, concretamente, en la aldea de Mirón.

Ante la posibilidad de que la persona estuviera atrapada, desde el 112 Galicia, se solicitó la colaboración de los Bomberos de Arteixo y de los miembros del Servicio Municipal de Protección Civil. Una vez allí se descartó la excarcelación, ya que la persona estaba liberada y accesible, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida, ha confirmado el 112.

Hasta Mirón se desplazaron, también, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arteixo.

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El suceso ha causado una enorme conmoción en el municipio, donde la víctima era muy conocida, al pertenecer a una familia de larga tradición panadera en Monteagudo. El hombre deja viuda y dos hijas, indican desde Arteixo.

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