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Arteixo

La Xunta cede la titularidad de un tramo de la AC-552 a su paso por Lañas

Noelia Díaz
Noelia Díaz
09/11/2026 16:54
La AC-552 a la altura del centro social de Lañas
La AC-552 a la altura del centro social de Lañas
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El Consello da Xunta autorizó este lunes el decreto por el que se aprueba el cambio de titularidad, a favor del Ayuntamiento de Arteixo, de una superficie de dominio público de la carretera AC-552, a la altura del centro social de Lañas, en este municipio. 

En concreto, se da luz verde a la transferencia de un trecho de 418 metros de longitud. El traspaso de este tramo se produce tras el acuerdo entre las administraciones implicadas, destaca el Ejecutivo autonómico en la referencia del Consello. 

Con este cambio, Arteixo tendrá ahora competencia para actuar en esta parte de la vía y asume la responsabilidad de su conservación y mantenimiento. El decreto tendrá efecto desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

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