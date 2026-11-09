Arteixo llevará a pleno el martes los presupuestos de 2027, que ascienden a 72 millones de euros

Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo CARLOTA BLANCO

Arteixo llevará el próximo martes 17 a pleno los presupuestos de 2027, que ascienden a 72 millones de euros, 76,6 si se suma la cuantía destinada a la empresa pública Sumarte. En comparación con este año, las cuentas alcanzaban para este 2026 los 66,2 millones -70,8 millones si se tiene en cuenta a Sumarte-.

Así, Arteixo destinará 20,8 millones de euros a inversión, lo que representa el 28,9% del presupuesto total. En este capítulo aparece, por ejemplo, la construcción del nuevo pabellón deportivo en la avenida Arsenio Iglesias y varias sendas peatonales por valor global de 3,4 millones.

Aquí se incluyen aceras en la parroquia de Loureda (Ervedíns, con 712.000 euros, y As Barreiras, con 460.000) y otras actuaciones de seguridad como las de la DP-0506 en Barrañán (1,2 millones) o en la calle Río de Vilarrodís (992.000 euros). También se construirán dos nuevos parques -en Vilarrodís y O Quinto Pino-.

El Ayuntamiento también destinará cerca de 28,5 millones de euros a gastos corrientes en servicios.

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