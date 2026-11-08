Arteixo inicia la poda de los 631 árboles situados en aceras y espacios de tránsito peatonal
El Ayuntamiento puso en marcha esta semana una campaña anual de poda del arbolado municipal, que este año incluye actuaciones en 631 ejemplares distribuidos en aceras y espacios de tránsito peatonal de todo el municipio.
La intervención, que supone un desembolso anual aproximado de 35.000 euros para las arcas municipales, responde a dos objetivos fundamentales, explica el Ejecutivo local: "Por unha banda, permite sanear os exemplares, eliminar ramas secas ou deterioradas e favorecer o seu desenvolvemento en boas condicións. Por outra, constitúe unha medida preventiva de seguridade, xa que reduce o risco de desprendementos e posibles caídas de ramas sobre as zonas de paso, os vehículos ou os elementos do mobiliario urbano".
Arteixo mantiene un criterio diferenciado según la localización de los árboles; así, las podas periódicas son para los ejemplares ubicados en aceras, donde la proximidad a las viviendas y a las carreteras hace necesario un control más exhaustivo de su crecimiento. Por contra, los árboles situados en parques y jardines no están sometidos a estas revisiones y se deja que crezcan de manera más libre.
"Esta política de mantemento enmárcase nunha aposta municipal por incrementar e mellorar as zonas verdes de Arteixo, que experimentaron un notable crecemento nos últimos anos. A creación de novos parques, a ampliación de espazos axardinados e a incorporación de arborado en diferentes ámbitos urbanos contribuíron a transformar a paisaxe do municipio e a aumentar a presenza da natureza nos espazos de convivencia cidadá", señala el Gobierno de Carlos Calvelo.