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Arteixo

Progando, empresa de Arteixo, eleva su facturación por encima de los 70 millones de euros

El beneficio neto de la empresa con sede en Sabón crece de 2,26 a 3,03 millones de euros, un 15,70% más

Iván Aguiar
Iván Aguiar
07/11/2026 16:13
Nuevas instalaciones de Progando en Morás (Arteixo)
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La empresa Progando, dedicada a la nutrición animal y a la distribución de productos agrarios, jardinería, ferretería, huerta y mascotas, ha presentado sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2025. De ellas, se desprende que ha registrado una evolución financiera positiva tanto en sus ventas como en sus beneficios.

Esta compañía, con sede en el polígono de Sabón (Arteixo), alcanzó una facturación de 72,86 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,94% en comparación con los 69,43 millones de euros registrados en el ejercicio anterior.

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Los beneficios netos también se comportaron de forma muy positiva, ya que se situaron en 3,03 millones de euros, frente a los 2,26 millones de euros obtenidos durante 2025. Esto supone un crecimiento interanual del 15,70%, reflejando una optimización en la gestión de los recursos y la eficiencia operativa de la empresa.

Mayor inversión

El informe de gestión elaborado por Progando destaca que el ejercicio de 2025 estuvo marcado por “una evolución muy positiva del negocio de alimentación animal” debido a que las explotaciones de vacuno de leche disfrutaron de “un contexto favorable”, impulsado por “los buenos márgenes obtenidos gracias a la comercialización de productos lácteos”. “Esta situación se tradujo en una mayor inversión de los ganaderos en la alimentación de sus animales, incrementando el consumo de piensos y otros productos nutricionales”, asegura.

Este documento también recoge que la compañía comercializó 130 millones de toneladas de piensos y materias primas, manteniendo una trayectoria de crecimiento y consolidando “su compromiso con un servicio cercano, una nutrición de calidad y el apoyo al desarrollo” de las explotaciones ganaderas.

En la parte de ocio y tiempo libre, el incremento de ventas fue del 8,7%. Sobre estos buenos datos, la empresa alude a una mejoría en los costes de las compras y a la subida en los márgenes de los productos que fabrica en las familias de piensos y cereales, según recoge el informe de gestión.

Progando tiene establecimientos en Oleiros, Arteixo, Coristanco, Frades, Trazo y A Pastoriza (Lugo). Sobre esta última, la memoria anual destaca que está en una de las principales zonas ganaderas de Galicia.

Claves
Los beneficios netos se comportaron de forma muy positiva, ya que se situaron en 3,03 millones de euros, frente a los 2,26 millones de euros obtenidos durante 2025
El informe de gestión correspondiente a 2025 recoge que la compañía comercializó 130 millones de toneladas de piensos y materias primas
La empresa alude a una mejoría en los costes de las compras y a la subida en los márgenes de los productos que fabrica en las familias de piensos y cereales
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