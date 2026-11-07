Lañas rinde homenaje a los oficios del campo con su Esfolla Popular

Algunos participantes en la Esfolla Popular CARLOTA BLANCO

“Hai xente que nunca viu diante o millo, nenos que nunca viron este tipo de labores no campo”, explica Jaime Traba, presidente de la asociación Fontesvellas de Lañas (Arteixo), cuando se le pregunta sobre la Esfolla Popular, un evento que pusieron en marcha hace cinco años para ensalzar las tradiciones antiguas y los trabajos del campo.

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La actividad, única en el entorno, reunió este sábado a más de medio centenar de vecinos y allegados que, ataviados con ropas particulares que emulaban a las utilizadas hace 50 o 60 años –en otras ediciones el propio Ayuntamiento cedía trajes de época de la Feira 1900–, realizaron el deshojado de las mazorcas y el ‘apalleirado’ de este cereal, una labor que hoy en día se realiza con máquinas.

Las previsiones meteorológicas no eran muy halagüeñas en los días previos, pero la lluvia no hizo acto de presencia y mayores y pequeños pudieron disfrutar de una mañana de diversión donde la música de Triskell hizo más llevadero el trabajo. Traba asegura que la fiesta pretende “rememorar unha xornada que antes era unha festa, con música e comida” y señala que cada vez son menos los cultivos en la zona.

Varios niños lo pasaron en grande aprendiendo a ‘debullar’ el grano en la ‘leira’ escogida para la Esfolla este año –el terreno va cambiando–. Durante la sesión se repartieron dulces para todos y algún licor para los mayores, tal y como se hacía antaño.

Para finalizar, hubo comida en el local de la escuela de Lañas. Desde la agrupación cultural Triskell, de Armentón, celebran el trabajo de la entidad vecinal: “Agradécese moito que dea a coñecer os nosos costumes, a nosa etnografía”, apuntan.

Trabajos durante la Esfolla Popular CARLOTA BLANCO

La asociación Fontesvellas cuenta actualmente con aproximadamente 300 integrantes y es la encargada de organizar otros eventos como la Festa do Roscón, que tiene lugar en primavera, y los festejos patronales de Santa Mariña, en verano.

El Ayuntamiento de Arteixo, a través del área de Cultura, colabora con la Esfolla Popular y otros eventos y destaca la trayectoria y el esfuerzo de Fontesvellas, así como de todo el tejido asociativo local.

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