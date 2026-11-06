La renovación del alumbrado entre Meicende y Sabón obligará a cortar el tráfico este sábado

Vehículos circulando por Pastoriza (Arteixo) JAVIER ALBORÉS

El Ayuntamiento de Arteixo programa para este sábado, día 7, cortes de tráfico en la travesía de Meicende. Serán de 08.30 a 18.00 horas y se deben a las obras de renovación integral del alumbrado en el corredor que conecta Meicende con Sabón, una intervención que abarca un tramo de unos seis kilómetros.

"Esta obra supondrá cambios también en los pasos de cebra, por lo que tras la reparación del firme de estos días y los cambios en los pasos de cebra ya se ejecutará el asfaltado definitivo. Para esta actuación son necesarias la reparación de la base de la carretera, que se acometerá ahora, y el cambio de los pasos de cebra, que se realizará dentro de un mes dentro de la renovación integral de la iluminación", explica el Consistorio.

El proyecto de la nueva iluminación mejorará varios núcleos de población en su recorrido. La modernización beneficiará a Meicende, Pastoriza, Sol y Mar y Oseiro y los trabajos incluyen la instalación de luminarias con tecnología led y nuevas columnas de acero galvanizado, además de un sistema de telegestión punto a punto para controlar la red en tiempo real, detectar incidencias y acelerar las reparaciones.

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