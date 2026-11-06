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Arteixo

El músico Sindo Otero lanza el libro-disco 'Arteixo, un mar de versos e música'

Escritores, artistas y figuras de relevancia del municipio, como Arsenio, son protagonistas

Noelia Díaz
Noelia Díaz
06/11/2026 19:28
Presentación del libro-disco de Sindo Otero (en la foto, sosteniendo la obra)
Presentación del libro-disco de Sindo Otero (en la foto, sosteniendo la obra)
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El músico Sindo Otero presenta el día 14 ‘Arteixo, un mar de versos e música’, un libro-disco que propone un paseo por la creación literaria y musical vinculada al municipio. Antón Castro, Dora Vázquez, Henrique Rabuñal, Miguel Sande, Óscar García Ramos, Pablo Mariño, Paco Souto y Xosé Iglesias figuran en la obra con sus textos.

La publicación, indica el Ayuntamiento, nace con la voluntad de reivindicar la riqueza cultural y literaria de Arteixo, "achegándose ás voces dos seus escritores e aos espazos que forman parte da súa memoria persoal e colectiva". El propio Sindo Otero explica que se trata de "achegamentos aos escritores", una iniciativa en la que la música fue el punto de partida y que acabó convirtiéndose "nun proxecto multidiscipliar no que dialogan as letras, as melodías e as lembranzas".

Uno de los elementos más singulares de esta obra es la incorporación de ocho códigos QR, uno por cada autor, que permitirán a los lectores acceder a grabaciones audiovisuales de charlas realizadas por los propios escritores en sus lugares preferidos. En el caso de los autores fallecidos, el proyecto ha procurado mantener viva su memoria a través de las personas más próximas a ellos.

Arsenio Iglesias y Diego Bello

El disco incorpora también referencias a figuras y episodios especialmente significativos para la historia e identidad de Arteixo, entre los que destaca un emotivo homenaje a Arsenio Iglesias -con un texto de Antón Castro que recupera su personalidad, su retranca y la huella que ha dejado en la memoria colectiva-.

También está presente el recuerdo de Diego Bello, el empresario y surfista arteixán asesinado en Filipinas, en una composición que recuerda su trayectoria.

En el apartado musical, además de la guitarra de Sindo Otero, participan el productor Nacho Varela -que cuenta con un estudio en Suevos- y las voces de Amanda Villamar, Betty Queiro y Franki Lafuente, tres intérpretes locales que "contribúen a dotar a obra dunha marcada identidade arteixá", dice el Ayuntamiento.

El alcalde, Carlos Calvelo, agradece el esfuerzo y dedicación de Sindo Otero para "sacar adiante unha iniciativa que contribúe a poñer en valor o patrimonio cultural do municipio".

"É unha satisfacción que persoas como Sindo dediquen tanto tempo, talento e ilusión a construír proxectos que falan de Arteixo, da súa xente e da súa identidade. Este disco é unha maneira moi especial de conservar e transmitir a nosa memoria cultural, ao tempo que recoñecemos o traballo dos escritores e creadores vinculados ao concello", señaló.

Por su parte, la concejala de Cultura, María Dubra, destacó el carácter colectivo de la publicación y la importancia de apoyar iniciativas que permiten difundir la creación artística local. "Queremos agradecerlle a Sindo Otero o enorme traballo realizado e a sensibilidade coa que soubo reunir poesía, música e memoria nunha mesma obra. É un proxecto que dá visibilidade aos nosos autores, recupera voces imprescindibles da cultura arteixá e incorpora tamén a participación de músicos e profesionais do propio municipio", dijo Dubra.

La presentación oficial será el día 14 en el auditorio del centro cívico de Arteixo.

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