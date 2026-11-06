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Arteixo

Arteixo participa en Hungría en un encuentro de la UE sobre espacios verdes urbanos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/11/2026 17:33
Momento del encuentro en la ciudad de Veszprem
Momento del encuentro en la ciudad de Veszprem
AYTO. ARTEIXO
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El Ayuntamiento de Arteixo ha participado en el tercer encuentro transnacional de la red de transferencia Parks, enmarcada en el programa europeo Urbact IV, celebrado en la ciudad húngara de Veszprém del 3 al 5 de noviembre.

El encuentro ha marcado el inicio de la fase de adaptación (Adapt Phase) de la red y ha centrado sus trabajos en el segundo ámbito temático de transferencia: el modelo Green Council, una iniciativa orientada a fomentar la participación de los agentes locales y la colaboración entre los distintos departamentos municipales en la planificación y gestión de los espacios verdes urbanos.

Durante las jornadas, las ciudades participantes compartieron experiencias, conocieron buenas prácticas y analizaron los principales retos y oportunidades relacionados con el desarrollo y la gestión de la infraestructura verde urbana. Entre las actividades destacadas figuró el Nature-based Solutions (NBS) Marketplace, un espacio de intercambio en el que los socios de la red presentaron y exploraron soluciones basadas en la naturaleza, de pequeña escala y potencialmente transferibles a sus respectivos municipios.

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