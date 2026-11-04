El pintor coruñés Manuel Suárez estrena un mural en la biblioteca central de Arteixo

El pintor Manuel Suárez Casal posa ante su mural en Arteixo GERMÁN BARREIROS

La biblioteca central Manuel Murguía de Arteixo cuenta desde este miércoles con un enorme mural del pintor coruñés Manuel Suárez Casal.

La obra lleva por título ‘El despertar de la sabiduría’ y está inspirada en Atenea, la diosa griega de esta virtud: “Deconstruí por todo el mural un ave blanca que acompaña siempre a Atenea, lo hice de la forma más vaporosa posible para transmitir ese diálogo entre el conocimiento y la biblioteca como lugar de reflexión, tranquilidad y aprendizaje”, apunta el autor.

Con una trayectoria de casi tres décadas, Suárez ha firmado una evolución artística que lo ha llevado desde la figuración hasta un lenguaje de marcado carácter informalista y abstracto. Desde su primera exposición, en 1997, ha realizado más de 50 muestras individuales y colectivas y ha elaborado, entre otros murales, uno para el Aquarium Finisterrae.

“El de Arteixo lo hice en mi taller, con técnica mixta, en diez piezas. Me llevó tres meses de trabajo intenso, es un mural de 11x2,5 metros pero es fácilmente transportable”, apunta Suárez, que se encuentra ultimando una exposición en el centro cultural Marcos Valcárcel de Ourense y forma parte de los artistas del Festigual, que comenzó este miércoles.

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