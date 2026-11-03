Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

El ‘Super 11’ de la ONCE deja en Arteixo un premio de 3.000 euros

El boleto agraciado se vendió en la avenida del Balneario

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/11/2026 11:06
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ‘Super 11’ de la ONCE ha dejado en Arteixo un premio de 3.000 euros, en un boleto premiado en la categoría de 7 de 7, en el segundo sorteo del viernes 30 de octubre.

Luciano Ferreño Ferreiro es el vendedor de la ONCE que ha dado estos 3.000 euros en Arteixo, desde su quiosco situado en la avenida Balneario, número 51 de esta localidad.

Campo da Feira de Cambre

'Mi Día' de la ONCE deja un premio de 3.000 euros en Cambre

Más información

‘Super 11’ es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que se hayan elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos.

El importe de la jugada mínima es de 1 euro. ‘Super 11’ celebra sorteos todos los días de lunes a domingo. Son cinco sorteos cada día.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Irene Montero en A Coruña

Irene Montero, en A Coruña, llama a una participación "masiva" en la huelga general
Lara Fernández
Operarios trabajando en una pasarela

La rehabilitación del paseo del Mero avanza con la renovación de varias pasarelas de madera
Redacción
El ideal gallego

El aviso de bomba en un vuelo procedente de Manchester pone en alerta al aeropuerto Murcia
EFE
Dispositivo de seguridad en el colegio de Zalaeta tras evacuar a los alumnos

Un susto con una caldera obliga a evacuar a los alumnos del colegio Zalaeta
Noela Rey Méndez