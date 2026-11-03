El ‘Super 11’ de la ONCE deja en Arteixo un premio de 3.000 euros

El ‘Super 11’ de la ONCE ha dejado en Arteixo un premio de 3.000 euros, en un boleto premiado en la categoría de 7 de 7, en el segundo sorteo del viernes 30 de octubre.

Luciano Ferreño Ferreiro es el vendedor de la ONCE que ha dado estos 3.000 euros en Arteixo, desde su quiosco situado en la avenida Balneario, número 51 de esta localidad.

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‘Super 11’ es un juego que consiste en elegir entre 5 y 11 números de los 85 disponibles en la combinación. En el sorteo se extraen 20 bolas de las 85 disponibles y el premio de cada jugada dependerá de la cantidad de números que se hayan elegido, el importe en euros jugado y el número de aciertos obtenidos.

El importe de la jugada mínima es de 1 euro. ‘Super 11’ celebra sorteos todos los días de lunes a domingo. Son cinco sorteos cada día.