Arteixo concedió en lo que va de año 78 licencias de actividad a comercios, pymes y grandes empresas

Imagen panorámica del polígono de Morás ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Ayuntamiento de Arteixo concedió en lo que va de 2026 un total de 78 licencias de actividad, una cifra que "refleja el dinamismo empresarial del municipio y la capacidad de atracción de nuevas iniciativas económicas de un territorio que se ha consolidado como uno de los principales motores industriales y comerciales de Galicia", destaca el municipio. En años anteriores las licencias de actividad también se situaron entre 70 y 80, "por lo que la tendencia económica sigue siendo positiva", añade el Consistorio.

Del total de autorizaciones concedidas, 43 corresponden a pequeños comercios y pequeñas y medianas empresas (pymes), "un segmento fundamental para la generación de empleo, la diversificación de la actividad económica y la prestación de servicios a la ciudadanía". Ahí aparecen iniciativas como tres clínicas de fisioterapia, dos academias de enseñanza, cuatro establecimientos relacionados con la actividad física, clínicas, despacho de abogados, talleres, cafeterías, etc.

A estas licencias se suman alrededor de una veintena vinculadas a grandes empresas instaladas en los principales enclaves productivos del municipio, como los polígonos industriales de Sabón y Morás y el Puerto Exterior de Punta Langosteira.

"La distribución de estas licencias pone de manifiesto la diversidad del tejido empresarial de Arteixo, donde conviven los negocios de proximidad y las pequeñas iniciativas emprendedoras con grandes compañías industriales y logísticas que operan en mercados nacionales e internacionales. Esta combinación contribuye a fortalecer la economía local y a consolidar un ecosistema empresarial con capacidad para generar riqueza y oportunidades laborales", explica el Ejecutivo de Carlos Calvelo.

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