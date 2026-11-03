Arteixo concedió en lo que va de año 78 licencias de actividad a comercios, pymes y grandes empresas
El Ayuntamiento de Arteixo concedió en lo que va de 2026 un total de 78 licencias de actividad, una cifra que "refleja el dinamismo empresarial del municipio y la capacidad de atracción de nuevas iniciativas económicas de un territorio que se ha consolidado como uno de los principales motores industriales y comerciales de Galicia", destaca el municipio. En años anteriores las licencias de actividad también se situaron entre 70 y 80, "por lo que la tendencia económica sigue siendo positiva", añade el Consistorio.
Del total de autorizaciones concedidas, 43 corresponden a pequeños comercios y pequeñas y medianas empresas (pymes), "un segmento fundamental para la generación de empleo, la diversificación de la actividad económica y la prestación de servicios a la ciudadanía". Ahí aparecen iniciativas como tres clínicas de fisioterapia, dos academias de enseñanza, cuatro establecimientos relacionados con la actividad física, clínicas, despacho de abogados, talleres, cafeterías, etc.
A estas licencias se suman alrededor de una veintena vinculadas a grandes empresas instaladas en los principales enclaves productivos del municipio, como los polígonos industriales de Sabón y Morás y el Puerto Exterior de Punta Langosteira.
"La distribución de estas licencias pone de manifiesto la diversidad del tejido empresarial de Arteixo, donde conviven los negocios de proximidad y las pequeñas iniciativas emprendedoras con grandes compañías industriales y logísticas que operan en mercados nacionales e internacionales. Esta combinación contribuye a fortalecer la economía local y a consolidar un ecosistema empresarial con capacidad para generar riqueza y oportunidades laborales", explica el Ejecutivo de Carlos Calvelo.