Estos son los impuestos que paga la Autoridad Portuaria de A Coruña por los terrenos de Langosteira 

Naves ubicadas en el Puerto Exterior de Langosteira Germán Barreiros

La actividad industrial vinculada al Puerto Exterior de Langosteira no solo genera puestos de trabajo, sino que supone una importante inyección tributaria para las arcas públicas del Ayuntamiento de Arteixo.

Un informe de los técnicos municipales recoge que la Autoridad Portuaria de A Coruña y las empresas allí asentadas abonaron un millón de euros en concepto del impuesto de bienes inmuebles de características especiales (BICE) durante el ejercicio de 2024.

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Destaca especialmente el montante que tuvo que pagar el organismo portuario, que posee amplias superficies de terrenos todavía sin desarrollar, a la espera de empresas que quieran instalarse en ellos. En concreto, tuvo que abonar 804.537 euros, lo que representa buena parte de la recaudación percibida por Ejecutivo municipal arteixano.

Más contribuyentes

A la aportación del Puerto coruñés se sumaron las cuotas satisfechas por las diferentes empresas privadas que desarrollan su actividad en Langosteira. Entre los operadores con mayor volumen de aportación figuraron las compañías logísticas y de estiba Galigrain, con 65.274 euros, y Pérez Torres Marítima, con un importe de 65.207 euros. Les siguió muy de cerca la consignataria Terminales Marítimos de Galicia (TMGA), con un pago de 55.704 euros.

Completaron la nómina de contribuyentes del Puerto Exterior la compañía energética Repsol Petróleo, que aportó 12.552 euros, así como la desaparecida Alu Ibérica, con 3.248 euros. Además, Cementos Carral pagó 2.330 euros, según el listado elaborado por el Ayuntamiento de Arteixo.

La relación de cobros correspondiente al ejercicio 2024 concluyó con la aportación de Hércules Servicios Auxiliares, cuya cuota ascendió a un total de 808 euros.

Reclamación

El Ayuntamiento de Arteixo aprobó hace dos años elevar el tipo impositivo que aplica al Puerto Exterior de Langosteira para recaudar más dinero. Ahora, recientemente ha dado un nuevo paso en la misma dirección tras remitir un escrito a la Gerencia Regional del Catastro para reclamar una actualización de la base sobre la que se calcula el impuesto de bienes inmuebles de características especiales (BICE), lo que se traduciría en un nuevo aumento de los tributos a abonar por parte de la Autoridad Portuaria de A Coruña y de las empresas allí asentadas.

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El concejal de Economía y Hacienda, Emilio Maceiras, explicó a este periódico que esta petición se basa en “criterios técnicos” y que se busca que la valoración sea la “correcta a día de hoy”. “Partimos de una valoración del 2015, cuando no estaba desarrollado nada en el Puerto Exterior”, aseguró. Además, señaló que el objetivo de “los impuestos industriales”, como ocurre en este caso, es repercutir lo recaudado en “la calidad de vida” de los vecinos del municipio.

Para justificar esta petición, el Gobierno local expone, como argumentos, que Langosteira ha experimentado un crecimiento del 16% en su superficie, impulsado por la expansión de concesiones industriales, la apertura del acceso por autovía (AC-15) y el nuevo enlace ferroviario. Además, pone el foco en la disparidad en la valoración del suelo respecto a otros recintos portuarios gallegos (12 euros por metro cuadrado frente a los 24 del Puerto Exterior de Ferrol).