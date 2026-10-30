Arteixo saca a concurso la gestión y tratamiento de los residuos que se recogen en el Punto Limpio

Contenedores de basura en Arteixo Patricia G. Fraga

El Ayuntamiento de Arteixo acaba de sacar a concurso la contratación de un gestor autorizado para hacerse cargo de los residuos peligrosos y no peligrosos que se almacenan en el Punto Limpio municipal, procedentes tanto de las aportaciones directas de los vecinos como de los trabajos de recogida que realizan los operarios municipales en las distintas parroquias del municipio.

Allí se almacenan sobre todo enseres domésticos como electrodomésticos, colchones o restos de materiales de construcción, un tipo de residuos que requieren un tratamiento especial por parte de un gestor autorizado y especializado en este tipo de residuos.

El contrato sale a licitación con un presupuesto base de 183.000 euros para un periodo inicial de dos años, aunque los pliegos contemplan la posibilidad de establecer dos prórrogas anuales, lo que permitiría prolongar el servicio durante otros dos años.

La contratación tiene como finalidad asegurar que todos los residuos que llegan al Punto Limpio reciban un tratamiento adecuado, de acuerdo con la normativa medioambiental y de gestión de residuos, a través de empresas que cuenten con las correspondientes autorizaciones administrativas.

Arteixo inicia el expediente para declarar ruinosos otros siete inmuebles de As Eiras Más información

El servicio abarca una amplia variedad de residuos domésticos que se generan como consecuencia de las actividades cotidianas de los hogares y que, por sus características, no pueden depositarse en los contenedores convencionales de recogida selectiva.

Una parte importante de estos materiales procede de los enseres y objetos que los vecinos dejan en las isletas de contenedores para que sean retirados por los servicios municipales. Los operarios se encargan de recogerlos y trasladarlos hasta las instalaciones del Punto Limpio, donde quedan almacenados hasta su retirada por parte del gestor autorizado.

A esta vía de recogida se suma la aportación directa de los ciudadanos que trasladan al Punto Limpio aquellos residuos domésticos de los que quieren desprenderse, contribuyendo así a evitar su abandono en espacios públicos y facilitando que puedan recibir el tratamiento correspondiente.

Entre los materiales incluidos en el contrato figuran muebles, enseres, colchones, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores, así como otros residuos domésticos que, por su composición o características, requieren una gestión diferenciada. También se contemplan los residuos y escombros procedentes de pequeñas obras de construcción y reparación realizadas en los domicilios.

Arteixo saca a concurso por más de 600.000 euros la nueva senda de Loureda Más información

La contratación incluye tanto residuos peligrosos como no peligrosos. Esta distinción resulta especialmente importante, ya que determinados materiales presentes en los residuos domésticos necesitan procedimientos específicos para su manipulación, transporte y tratamiento, con el objetivo de evitar riesgos para las personas y posibles afecciones al medio ambiente.

La normativa considera residuos domésticos no solo los generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas, sino también aquellos de composición y cantidad similares que puedan producirse en servicios e industrias, siempre que no sean consecuencia de su propia actividad. Asimismo, se incluyen en esta categoría los residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas.

Con esta licitación, el Concello de Arteixo pretende garantizar la continuidad de una parte esencial del servicio municipal de recogida de residuos, dando salida a los materiales que se acumulan en el Punto Limpio y asegurando que su gestión posterior se realice mediante operadores especializados y debidamente autorizados.

El objetivo último es mantener un sistema que facilite a los vecinos la correcta eliminación de aquellos residuos que no tienen cabida en los contenedores habituales, al tiempo que se refuerza la protección medioambiental, se favorece la recuperación y el tratamiento adecuado de los materiales y se evita que este tipo de enseres acaben abandonados en espacios públicos o en el entorno natural.