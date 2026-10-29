El TSXG confirma la sanción del Ayuntamiento a un empleado municipal por agredir a un compañero

Panorámica de la casa consistorial de Arteixo ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Arteixo a un empleado municipal por agredir a un compañero. Según fuentes municipales, el alto tribunal rechazó un recurso de la plataforma sindical CIG contra una sentencia favorable a la administración local, lo cual implica la ratificación de un expediente disciplinario a un trabajador que finalizó con una suspensión de empleo y suelo.

Las mismas fuentes añade que el expediente abierto por el Gobierno local, presidido por Carlos Calvelo, se tramitó después de que se produjese contra el empleado del servicio de recogida de residuos una denuncia por una agresión física y verbal contra un compañero.

“Posteriormente al expediente administrativo, un juzgado de lo Social refrendo la suspensión dictaminada por el Ejecutivo local. El trabajador agredido señaló que el denunciado le había golpeado con una puerta en una ceja, además de proferir insultos contra su persona”, añaden las mencionadas fuentes.

Cabe indicar que el alcalde lamentó en su día este tipo de comportamientos y recordó que, ante los incumplimientos graves, especialmente en el ámbito laboral, el deber de la administración pasa por abrir investigaciones que clarifiquen los hechos y que pueden traducirse en expedientes disciplinarios que pueden desembocar en despidos o expedientes disciplinarios.

Absolución

“Debo desestimar y desestimo la demanda presentada por la CIG, en nombre de su afiliado, absolviendo al Ayuntamiento de Arteixo de las pretensiones deducidas en su contra, declarando justificada la sanción impuesta”, indica la sentencia según el Ejecutivo municipal, al tiempo que asegura que supone la confirmación de la sentencia que “con fecha del dos de febrero de 2026 ha sido dictada en autos tramitados por la plaza número seis de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de A Coruña”.

Una sentencia, esta última, que decreta el rechazo de la demanda formulada por la plataforma sindical y por la que se absuelve al Ayuntamiento arteixán.