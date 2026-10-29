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Arteixo

Arteixo reclama una subida de impuestos al Puerto Exterior para destinarla a los vecinos

Pide que el Catastro realice una actualización del valor del suelo, lo que aumentará la cuota tributaria

Iván Aguiar
Iván Aguiar
29/10/2026 15:56
Vista general del Puerto Exterior de Langosteira
Vista general del Puerto Exterior de Langosteira
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El Ayuntamiento de Arteixo aprobó hace dos años elevar el tipo impositivo que aplica al Puerto Exterior de Langosteira para recaudar más dinero. Ahora, ha dado un nuevo paso en la misma dirección tras remitir un escrito a la Gerencia Regional del Catastro para reclamar una actualización de la base sobre la que se calcula el impuesto de bienes inmuebles de características especiales (BICE), lo que se traduciría en un nuevo aumento de los tributos a abonar por parte de la Autoridad Portuaria de A Coruña y de las empresas allí asentadas. 

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El concejal de Economía y Hacienda, Emilio Maceiras, explica a este diario que esta petición se basa en “criterios técnicos” y que se busca que la valoración sea la “correcta a día de hoy”. “Partimos de una valoración del 2015, cuando no estaba desarrollado nada en el Puerto Exterior”, asegura. Además, explica que el objetivo de “los impuestos industriales”, como ocurre en este caso, es repercutir lo recaudado en “la calidad de vida” de los vecinos del municipio.

Argumentos

Mediante un decreto firmado recientemente, el Ejecutivo arteixano ha solicitado la elaboración, tramitación y aprobación de una nueva Ponencia de Valores Especial (PVE) que sustituya a la realizada en 2015. 

Para justificar esta petición, expone, como argumentos, que Langosteira ha experimentado un crecimiento del 16% en su superficie —alcanzando los 2,9 millones de metros cuadrados—, impulsado por la expansión de concesiones industriales, la apertura del acceso por autovía (AC-15) y el nuevo enlace ferroviario. “La realidad concesional y constructiva han continuado evolucionando”, recoge el escrito.

Diferencias

La reclamación municipal también pone el foco en la disparidad con la que, a juicio del Gobierno local, el Catastro valora el suelo de Langosteira respecto a otros recintos portuarios gallegos (12 euros por metro cuadrado en el caso de la dársena ubicada en Arteixo y 24 euros por metro cuadrado en el Puerto Exterior de Ferrol).

El edil afirma que la valoración actual para Langosteira es “muy baja”. “Un puerto comparable al de Arteixo podría ser Ferrol, que está en a 24 euros por metro cuadrado. ¿Eso qué conlleva? Conlleva a nivel tributario que la diferencia es la mitad. Tratamos de corregir esa situación. Para eso, lo que hicimos es una serie de peticiones al Catastro para la revisión y estamos un proceso que puede ser conflictivo”, relata.

Vista general del Puerto Exterior de Langosteira

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También indica que la petición se fundamenta “en temas de peso”, como los servicios, pues tiene accesos a la autopista y por ferrocarril. Además, alude a factores como la proximidad a otros núcleos industriales como los polígonos de Morás y Sabón. “Todo eso complementa y avala ante una valoración que tiene que ser superior”, asegura.

Hasta la fecha, las actuaciones del Catastro han abordado procedimientos de mantenimiento ordinario, registrando nuevas naves, silos o parcelas del recinto portuario. Con estas actualizaciones, el valor catastral asignado al puerto asciende en la actualidad a 97,05 millones de euros (17,29 millones de valor del suelo y 79,76 millones en construcciones).

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