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Arteixo

Arteixo demolerá los siete inmuebles ruinosos de As Eiras si no lo hacen los propietarios

Si no se alcanza un acuerdo con los dueños, de este núcleo de Meicende, se optará por la vía subsidiaria

Fran Moar
Fran Moar
28/10/2026 20:04
Una joven observa uno de los inmuebles ruinosos de As Eiras
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“Nos pondremos en contacto con los propietarios de los siete inmuebles para que procedan a su demolición y, si no lo hacen, lo hará el Ayuntamiento de manera subsidiaria”, apunta el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, sobre el futuro de un grupo de viviendas ruinosas ubicadas en el núcleo de As Eiras, en Meicende.

El regidor, en declaraciones a la emisora local de radio de la Cadena Cope, aseguró que desde hace años las viviendas se encuentran en total estado de abandono y que suponen un riesgo para los vecinos de la zona ya que alguna podría desplomarse si no se actúa de inmediato.

Ya a finales de la semana pasada el Gobierno local emitió un comunicado a través del cual informaba de que había iniciado el expediente de declaración de ruina de las viviendas, ubicadas en la calle Ecuador y la travesía de Meirás. Añadía que, al tratarse de propiedades de titularidad privada, las actuaciones administrativas requieren trámites que se alargan en el tiempo “y con los que se tarda en solucionar este tipo de contratiempos, que afectan negativamente a los vecinos más cercanos”.

Expediente

Además, la nota señalaba que, una vez analizadas las viviendas por técnicos municipales y haber constatado que se encuentran en tan mal estado, se decidió iniciar sendos expedientes de declaración de ruina con el objetivo de derribarlos y, posteriormente, acometer un plan especial de reforma interior de la zona que ocupan para mejorar urbanísticamente el lugar.

Cabe recordar que es la segunda vez que el Ayuntamiento arteixán procede a la demolición de inmuebles en As Eiras. Anteriormente fue en el año 2018. Se habilitó una nueva calle que supuso una inversión de más de 146.000 euros.

El Gobierno local llevó a cabo en aquella ocasión trabajos de topografía y replanteo previos a la ejecución del proyecto de obra basado en el planeamiento urbanístico. Ahora también está previsto adoptar un programa similar al aplicado en aquel momento para mejorar una de las zonas más antiguas de uno de los núcleos más poblados del municipio arteixán.

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