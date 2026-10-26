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Arteixo

Arteixo saca a concurso por más de 600.000 euros la nueva senda de Loureda

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/10/2026 18:07
Arteixo creará aceras en un punto peligroso de la DP-0511 en Loureda
El núcleo de Ervedíns, en Loureda, donde se mejorará la seguridad y acondicionará la vía
 
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El Ayuntamiento de Arteixo inició el concurso público de la mejora de seguridad vial y acondicionamiento de la carretera DP-0511 a su paso por el núcleo de Ervedíns, en Loureda. El precio de licitación es de 627.000 euros, un importe que servirá para construir una senda peatonal y urbanizar ese tramo de carretera, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad urbana del entorno que más directamente usan los vecinos. 

En el marco de los objetivos establecidos en el Plan de Accesibilidad de Arteixo y desde el compromiso de promover la movilidad sostenible y accesibilidad universal, el Gobierno de Calvelo considera fundamental la transformación del espacio público urbano mediante la reurbanización y humanización, para proporcionar espacios e itinerarios accesibles a todas las personas. 

Para modificar las condiciones actuales de movilidad, resulta fundamental actuar en materia de seguridad viaria garantizando, tanto a peatones, como a ciclistas y conductores, condiciones óptimas de seguridad para la realización de sus recorridos.

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El ámbito de actuación del proyecto se sitúa en el lugar de Ervedíns, parroquia de Loureda, en el tramo de la carretera provincial DP-0511 (Arteixo-Culleredo) a su paso por el lugar. 

Tanto por su configuración, como por el tráfico existente, el tramo presenta diversos problemas entre los que cabe destacar: la ausencia de aceras, la ausencia incluso de cunetas, la visibilidad limitada y la elevada velocidad de circulación de los vehículos. Esta situación no permite circulaciones peatonales seguras, ni proporciona condiciones de accesibilidad adecuadas. 

Además, en el tramo se sitúan dos paradas de transporte público que sirven también al transporte escolar, lo que genera que una parte importante de los movimientos peatonales existentes sean de familias con niños.

Con la actuación proyectada se priorizará el peatón frente al vehículo a motor, se mejorará la estética y funcionalidad del ámbito con la instalación de mobiliario y soterrando líneas aéreas existentes y se dará continuidad del itinerario peatonal y mejora de la transversalidad con la implantación de pasos de peatones. 

Además, también se reformará la señalización, tanto vertical como horizontal; se renovará el mobiliario urbano y las redes de saneamiento, electricidad y telecomunicaciones; se diseñará una nueva red de iluminación con tecnología led y se crearán nuevos pasos de peatones.

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