Arteixo autoriza a Inditex a demoler el antiguo parque de bomberos de Sabón

Sede central de Inditex en Arteixo Javier Alborés

El Ayuntamiento de Arteixo ha resuelto conceder licencia urbanística de demolición a Inditex para tirar las naves de las antiguas instalaciones de Bomberos y Protección Civil de Arteixo.

En septiembre, la multinacional solicitó autorización para el derribo de estas edificaciones, en el número 24 de la Avenida da Ponte, en Sabón.

Las construcciones afectadas se sitúan en una zona clasificada por las vigentes normas subsidiarias como suelo urbano, "séndolle de aplicación o regulado segundo o establecido na Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de plan no Polígono Industrial de Sabón",

De acuerdo con la documentación e informes presentados, las obras cuentan con un presupuesto de 158.916 euros y la compañía dispone de seis meses para iniciar las actuaciones y tres años para completar la intervención.

Antes de empezar, a fin de garantizar la reposición de los elementos que se puedan ver afectados durante las obras, tanto en lo que se refiere al acceso rodado como a los servicios, deberán depositar un aval de 6.000 euros.

Hace unas semanas, Inditex inició las tareas de derribo en las Parcelas 25 y 26 de Sabón, que albergaban Prefhorvisa. Esta nueva autorización permite dar continuidad a la intervención con la demolición de la Parcela 24, en la que estaban los servicios de emergencias, que desde hace casi un mes operan en su nueva sede del Polígono de Morás.

La compañía textil realizó diversas obras en el polígono, entre ellas la de una canalización eléctrica en su sede central y la urbanización del frente del nuevo edificio que acoge Zara. Estas actuaicones parte de un plan global para mejorar sus instalaciones en territorio arteixán, y en el que se incluyen, también, el nuevo comedor y una fábrica de confección.