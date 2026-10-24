Los vecinos de Arteixo alertan de una oleada de robos y urgen un incremento de la seguridad

Dos agentes de la Policía Local de Arteixo Archivo El Ideal Gallego

Los vecinos alertan de una oleada de robos en Arteixo. Una serie de sucesos que, para la ciudadanía, urge la convocatoria de la Xunta Local de Seguridade de Arteixo para analizar la situación y adoptar la medidas, ya que este es el órgano de coordinación entre la institución municipal, la Subdelegación del Gobierno en A Coruña y los cuerpos de seguridad y, en consecuencia, el marco adecuado para realizar “unha avaliación sobre a recente cadea de roubos que ven de sufrir a vila”, sobre todo en las últimas semanas, según denuncia Arteixo Futuro.

Desde este espacio señalan que esta convocatoria “pode ser moi útil para plantexar actuacións específicas en materia de seguridade cidadá, prevención do delito e sensibilización da poboación fronte novas sospeitas de delitos específicos de roubo ou infraccións de furto” y para, de alguna manera, evitar incidentes como los registrados este mes de octubre en Arteixo.

“Nos últimos quince días veñen sucedendo detencións” de individuos supuestamente vinculados al asalto de varios comercios, así como al ataque violento contra un establecimiento hostelero, “rebentando un dos vidros”, cerca de la Praza do Balneario, “nunha zona moi viva do municipio”, señala Arteixo Futuro.

“As intervencións de disuasión teñen un efecto positivo no sentir cidadá, como podería ser o reforzo da patrullaxe, introducindo os circuitos a pé de axentes da Policía Local, e mellorar a coordinación en tempo e forma co posto da Guardia Civil ubicado en Arteixo”, apuntan desde el colectivo, cuyos responsables insisten en la oportunidad de emprender una campaña para “explicar á veciñanza como actuar dun xeito efectivo ante a sospeita dun roubo” y, de la misma manera, informar a los titulares de los negocios de cómo deberían responder y, sobre todo, “como mellorar os seus protocolos e medios de seguridade para evitar estas situacións tan desagradables”, resumen desde el movimiento vecinal tras hacerse eco de la supuesta ola de robos registrada en Arteixo.

Enero-Junio 2026

En cualquier caso, según los últimos datos de criminalidad aportados por el Ministerio del Interior de las capitales y municipios de más de 20.000 habitantes –las cifras correspondientes al primer semestre del año en curso– el número de infracciones penales apenas ha variado respecto a 2025. En concreto, mientras que entre enero y junio del ejercicio anterior se anotaron 684 infracciones, en el mismo periodo de este año ascendieron a 696 (+1,8%).

Las estadísticas sí recogen un aumento de los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, de los 14 del año pasado a los 27 de este (+92,9%) pero caen aquellos en que se ejerce violencia o intimidación, pues no hubo ninguno en el primer semestre de este año, frente a los siete contabilizados en 2025. También descendió el número de hurtos (-28,4%).

Todos estos números se computan con datos aportados por la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómica y local, que remiten toda la información recabada al Sistema Estadístico de Criminalidad