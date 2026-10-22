Arteixo inicia el expediente para declarar ruinosos otros siete inmuebles de As Eiras

El Ayuntamiento de Arteixo ha iniciado el expediente de declaración de ruina de siete inmuebles de As Eiras, en el núcleo de Meicende. En concreto, en la calle Ecuador y en la travesía de Meirás.

Las autoridades municipales explican que estas casas, en un área donde hace unos años se a acometieron otros derribos, se encuentran en mal estado y están ocasionando situaciones de insalubridad en su entorno, informa el Gobierno de Calvelo.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que son de titularidad privada, las actuaciones dirigidas a solventar cualquier contrariedad vinculada a estos inmuebles requieren trámites administrativos que se alargan en el tiempo y con los que se tarda en solucionar ese tipo de contratiempos, que afectan negativamente a los vecinos más cercanos de As Eiras.

Una vez realizadas las inspecciones oportunas por parte de los técnicos municipales, se pudo constatar que estos siete inmuebles “están en muy malas condiciones” y se ha decidido iniciar, conforme a la normativa vigente, siete expedientes de declaración de ruina con la intención de derribarlos, tramitar la expropiación y acometer un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) en la manzana en los que se emplazan de cara a adecuar urbanísticamente esta zona de Meicende.

Esta es la segunda vez que el Concello de Arteixo se ve obligado a actuar de esta manera para demoler inmuebles en ruinas en As Eiras.

En una ocasión anterior se hizo para construir una nueva calle, que supuso una inversión de 146.000 euros, destinados tanto para el levantamiento topográfico y replanteo previos a la ejecución del proyecto de obra basado en el planeamiento urbanístico previsto para la zona, pero ahora se acometerá la mejora de una zona adyacente previo derribo de siete inmuebles en ruinas.