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Arteixo

El bar arteixán que ‘revive’ a los peregrinos de Fisterra con cocina alegre y económica

Noelia Díaz
Noelia Díaz
20/10/2026 04:20
Henry Correa y Rosa Mary Galán, en su local frente al Ayuntamiento de Arteixo
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El Ayuntamiento de Arteixo tiene contabilizadas hasta 79 nacionalidades diferentes en su censo y, aunque la comunidad marroquí tiene una presencia reseñable desde hace años y está plenamente integrada en la vida local, no constituye la representación extranjera más importante del municipio, un ‘cargo’ que le corresponde a Venezuela. Según las cifras del padrón, en enero de este año había 731 vecinos venezolanos –un 14,7% más que en 2024, cuando eran 637–, un crecimiento que también se nota en la llegada de nuevos negocios y sabores a la zona. 

Es el caso del café-bar Entre Nós, situado justo enfrente de la casa consistorial y que regentan desde 2019 Rosa Mary Galán y Henry Correa, quienes decidieron quedarse en Galicia tras venir de vacaciones a ver a la familia, debido a la situación en su país. “Vino la pandemia cuando empezábamos a darnos a conocer, nos hizo muchísimo daño y el delivery nos ayudó a salir adelante. A veces a la gente le cuesta ir a probar algo desconocido, pero poco a poco nuestra gastronomía va ganando éxito, tenemos muy buenas reseñas en Google y aquí vienen muchos turistas y peregrinos hacia Fisterra”, explica Galán, hija de gallegos emigrados a Caracas.

A pesar de que el trato y la forma de comunicarse de los venezolanos es “muy distinta” a la de los gallegos, explica la cocinera, cualquiera puede encontrar lazos de unión en los platos que preparan en Entre Nós. “Es una comida muy amigable, tiene tradición y una herencia indígena, pero también la parte de la colonia española, que son los sofritos, la forma de cocinar... y que no está cargada de especias. Los picantes y las salsas se sirven aparte y no vas a sentirte extraño al comerla. Además, es ‘intercambiable’: puedes tomar una arepa, una empanada o una cachapa a la hora que quieras”, comenta la hostelera. 

Galán define sus especialidades como “sencillas, alegres y reconfortantes”, además de ser opciones muy económicas y, salvo los tequeños, toda sin gluten. A los arteixanos y, en general, a los gallegos, les anima a “perder el miedo a probar, porque les va a gustar”.

Primer acercamiento

Precisamente, para ofrecer un primer contacto con estos platos, lanzaron la bandeja degustación Entre Panas, “porque panas son amigos en Venezuela”, comenta Galán. Con ella se pueden conocer las arepas, alubias negras, carne mechada y otras, “para tener una base”. Este es su primer negocio de hostelería, ya que Henry es abogado y Rosa Mary informática. “A mí me persiguen las empanadas pero se cambiaron de nacionalidad. En su momento mi madre vendía empanadas gallegas en Venezuela y yo le ayudaba a amasar”, recuerda sonriendo. 

Con más de 280 reseñas en Google y un 4,8 de valoración, se han convertido en el favorito de muchos visitantes en Arteixo y A Coruña, entre otros lugares. “La gente ha colgado muchas fotos de las bandejas y creo que eso funciona. Buscamos una comida honesta, humilde y sin cosas rebuscadas, que el venezolano se sienta en casa y que el de aquí se sienta en una casa de alguien que le quiere mucho”, concluye Galán.

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