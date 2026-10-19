Arteixo instala 111 paneles solares en la potabilizadora de Sabón

Vista de la ETAP de Sabón AYTO. ARTEIXO

El Ayuntamiento de Arteixo, a través de la empresa pública Sumarte, acaba de instalar un sistema solar fotovoltaico de autoconsumo en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sabón, con una potencia instalada de 64,38 kWp (kilovatio pico) y 111 paneles solares.

La actuación, adjudicada a Instalaciones Eléctricas Coruñesas (Instelec) por un importe de 58.363,44 euros, IVA incluido, se enmarca en el proyecto 'Arteixo/Sumagua', dentro del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua, financiado con fondos europeos NextGeneration.

Según las previsiones del proyecto, indica el Ejecutivo de Carlos Calvelo, la instalación permitirá generar aproximadamente 81.200 kilovatios hora de electricidad renovable al año, equivalentes a cerca del 20% del consumo eléctrico anual de la planta. "Se estima un ahorro económico de entre 13.000 y 14.000 euros anuales, así como una reducción de unas 33 toneladas de CO₂ al año", destacan.

El sistema incorpora tecnología de monitorización y autoconsumo sin vertido de excedentes a la red, contribuyendo a reducir los costes energéticos del abastecimiento municipal de agua potable y a mejorar la sostenibilidad de sus infraestructuras.

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