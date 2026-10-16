Arteixo destina casi 7 millones a la construcción de un nuevo pabellón deportivo de más de 7.000 metros

Recreación del futuro Pabellón de Arteixo Concello de Arteixo

El Ayuntamiento de Arteixo construirá un nuevo pabellón en la zona escolar y deportiva del municipio, en la avenida de Arsenio Iglesias, donde cuenta con cinco centros educativos y otras grandes infraestructuras deportivas como el complejo de piscinas, el estadio municipal Ponte dos Brozos y el Pazo dos Deportes, una instalación a la que complementará la nueva infraestructura y que doblará en superficie, ya que el nuevo pabellón tendrá cerca de 7.000 metros cuadrados y contará con el doble de pistas deportivas que el actual Pazo dos Deportes de Arteixo.

El Gobierno de Carlos Calvelo destinará cerca de 7 millones de euros a este nuevo proyecto para el que, en las próximas semanas, encargará la redacción del proyecto de ejecución. Además, en los Presupuestos del 2027, ya en elaboración y con intención de tramitar a finales de este año, incluirá una primera partida presupuestaria destinada a la infraestructura.

Con la construcción del nuevo pabellón, el Ayuntamiento de Arteixo pretende dotar al municipio de una infraestructura adaptada a las necesidades actuales y futuras, aprovechando además la concentración de equipamientos educativos y deportivos en la avenida de Arsenio Iglesias.

La nueva instalación se integrará así en un entorno que ya constituye uno de los principales polos de actividad diaria de Arteixo y contribuirá a ampliar las oportunidades para la práctica deportiva de la ciudadanía.

Todas estas obras supondrán un nuevo refuerzo para las instalaciones deportivas del municipio, en donde uno de cada dos vecinos están anotados en alguna instalación municipal. En este sentido, hay 16.000 personas que están inscritas en alguna de las infraestructuras deportivas municipales.

El Concello de Arteixo continúa así con su apuesta por las infraestructuras deportivas, que lo ha situado como el ayuntamiento líder en este tipo de servicios en la comarca de A Coruña: no en vano es el que tiene más metros cuadrados de piscina pública por habitante y un mayor número de infraestructuras deportivas.

Como ejemplos últimos de este esfuerzo, los responsables municipales señalan la finalización este verano de la renovación de las instalaciones de los dos campos de fútbol de Meicende, donde se invirtieron cerca de 1,6 millones de euros en renovar, en dos fases diferentes de obras, una de las instalaciones deportivas más usadas del ayuntamiento.

Así, se acometió la renovación de las gradas, que mejoraron su accesibilidad, se cambió el césped artificial de los dos campos que llegaron al final de su vida útil, y se realizaron otras mejoras en la instalación relacionadas con la accesibilidad y la seguridad.

En la actualidad, están utilizando los campos de fútbol de Meicende cerca de 1.100 personas a la semana. Además, también se llevaron a cabo las obras de renovación en los campos de fútbol del complejo Ponte dos Brozos en Arteixo.

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Esta inversión en infraestructuras deportivas se sumó a otras ya anteriores como la construcción del complejo de piscinas de Pastoriza-Meicende o del nuevo campo de fútbol de Pastoriza, en donde se invirtieron más de dos millones euros, a lo que hay que sumar la urbanización de las calles adyacentes por un total de 1,2.