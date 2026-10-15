La Policía de Arteixo identifica a una pareja por hurtos en cuatro comercios

Parte de los productos robados en Arteixo AYTO. ARTEIXO

La Policía Local de Arteixo procedió a la identificación de dos personas, un hombre y una mujer, por su presunta implicación en una serie de hurtos cometidos en diversos establecimientos comerciales de la localidad. La actuación policial ha permitido la recuperación y devolución de todos los efectos sustraídos a sus legítimos propietarios.

Una vecina informó sobre la actitud sospechosa de una pareja cuando salía apresuradamente de una farmacia del núcleo de Arteixo, dado que se encontraba manipulando una mochila y ocultando pequeños objetos en su interior.

Dos patrullas de la Policía Local se personaron en la zona, logrando dar alcance a los sospechosos. En el momento de la identificación, los agentes requirieron a ambas personas que mostraran el contenido de las bolsas que portaban encontrando material escolar, cremas, dispositivos electrónicos y alimentos, los cuales fueron intervenidos por los agentes.

Inmediatamente, los agentes iniciaron las gestiones oportunas en los comercios de la zona para averiguar la procedencia de los artículos, confirmando que todos habían sido robados esa misma tarde en cuatro negocios distintos.