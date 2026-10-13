Un ciclista resulta herido al ser arrollado por un vehículo en la Travesía de Arteixo

Emergencias 112 Archivo El Ideal Gallego

Un ciclista resultó herido al ser arrollado por un vehículo en Arteixo. El accidente se registró a última hora de esta tarde, alrededor de las 19.00 horas, a la altura del número 285 de la Travesía de Arteixo.

Según indicaron desde Emerxencias 112, en la central se recibió un aviso alertando de que había un ciclista tendido sobre la calzada, en un tramo con bastante tráfico.

De inmediato, se movilizó a la Policía Local, que desplazó varios agentes hasta la zona, y al Servizo de Emerxencias de Arteixo, así como a Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

Una ambulancia se encargó de trasladar al ciclista herido hasta el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde recibió atención médica.