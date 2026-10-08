Ortiga, 9Louro y Alana, entre otros artistas, actuarán en la Feira Histórica 1900 de Arteixo

Una edición anterior de la Feira 1900 Patricia G. Fraga

La Feira Histórica 1900 de Arteixo, que celebra este año sus 25 ediciones, contará con un nutrido cartel de actividades y actuaciones musicales, entre las que se encuentran las de Ortiga, Alana, 9Louro, Bouba, Tapa d’Orella, The Teta’s Van, Terrae, Fransy González, Os Revenidos y la Banda de Música Santiago de Arteixo, entre otros. Con el lema ‘25 anos de lembranzas’, la cita llenará de propuestas el centro urbano local los días 16, 17 y 18 de octubre.

“Volveremos viaxar no tempo para render tributo ás orixes, á memoria e á xente. O verdadeiro motor da Feira Histórica segue a ser o traballo conxunto e o compromiso das asociacións locais. Un ano máis, numerosas entidades culturais, veciñais e sociais fan posible un programa cheo de obradoiros, escenificacións, exposicións, pasarrúas, música e animación”, indica el Ayuntamiento.

Además, el sábado 17 a las 18.00 horas el campo de la iglesia acogerá uno de los momentos más divertidos y esperados, las ‘Aldeadas’, en las que equipos de adultos competirán en diversos juegos populares.

Toda la programación está disponible en la web y las redes sociales del Ayuntamiento de Arteixo.