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Arteixo

Ortiga, 9Louro y Alana, entre otros artistas, actuarán en la Feira Histórica 1900 de Arteixo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
08/10/2026 19:54
El evento durará todo el fin de semana
Una edición anterior de la Feira 1900
Patricia G. Fraga
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La Feira Histórica 1900 de Arteixo, que celebra este año sus 25 ediciones, contará con un nutrido cartel de actividades y actuaciones musicales, entre las que se encuentran las de Ortiga, Alana, 9Louro, Bouba, Tapa d’Orella, The Teta’s Van, Terrae, Fransy González, Os Revenidos y la Banda de Música Santiago de Arteixo, entre otros. Con el lema ‘25 anos de lembranzas’, la cita llenará de propuestas el centro urbano local los días 16, 17 y 18 de octubre

“Volveremos viaxar no tempo para render tributo ás orixes, á memoria e á xente. O verdadeiro motor da Feira Histórica segue a ser o traballo conxunto e o compromiso das asociacións locais. Un ano máis, numerosas entidades culturais, veciñais e sociais fan posible un programa cheo de obradoiros, escenificacións, exposicións, pasarrúas, música e animación”, indica el Ayuntamiento.

Además, el sábado 17 a las 18.00 horas el campo de la iglesia acogerá uno de los momentos más divertidos y esperados, las ‘Aldeadas’, en las que equipos de adultos competirán en diversos juegos populares.

Toda la programación está disponible en la web y las redes sociales del Ayuntamiento de Arteixo.

El evento durará todo el fin de semana

A Feira Histórica de Arteixo, do 16 ao 18 de outubro: '25 Anos de Lembranzas'

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