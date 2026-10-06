El comercio de Arteixo celebra este viernes un magosto en la peatonal
La Asociación das Empresas de Arteixo (AEMA, anteriormente Centro Comercial Aberto) organiza este viernes, día 9, diferentes actividades para celebrar la tradicional fiesta del magosto. Talleres infantiles y para adultos, así como la entrega de cucuruchos de castañas gratuitos -hasta agotar existencias-, serán algunas de las propuestas.
"Para o público infantil organízase o obradoiro Magosto de Cores: unha tarde para xogar, crear e manchar as mans, traballando con follas, castañas e outros materiais do outono no que os máis pequenos deixarán voar a imaxinación e levarán para casa a súa propia creación. Os adultos tamén poderán acudir a un obradoiro creativo: Tintes de Magosto preséntase como unha actividade na que descubrir como a natureza tamén pinta, experimentar cos tintes naturais, aprender algo diferente e desfrutar dunha tarde de outono creativa", explican desde AEMA.
Los dos correrán a cargo de la empresa Un Mar de Cores (@unmardcores) y para acudir será necesario inscribirse previamente en la página web de la AEMA y presentar un ticket de compra superior a diez euros en alguno de los establecimientos asociados.
El ticket también servirá para recoger un cucurucho de castañas. Durante la tarde del viernes habrá un puesto en la avenida del Balneario de 18.00 a 20.30 horas donde se despacharán. Esta actividad cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, Comercio Galego, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Arteixo.