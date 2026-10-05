A Feira Histórica de Arteixo, do 16 ao 18 de outubro: '25 Anos de Lembranzas'
A vila de Arteixo xa se prepara para viaxar no tempo un ano máis, e nesta ocasión faino cunha celebración moi especial. Os vindeiros 16, 17 e 18 de outubro terá lugar a XXV Feira Histórica Arteixo 1900, unha cifra redonda que rende homenaxe a un cuarto de século de historia, cultura e participación veciñal.
Baixo o lema '25 Anos de Lembranzas', a edición deste ano promete ser inesquecible. Ao longo destes 25 anos, a feira rememorou múltiples etapas e temáticas: desde o agro, as lendas, as artes e oficios, a moda, a emigración, os muíños, os pazos ou a figura fundamental da muller, entre personaxes ilustres como Manuel Murguía ou Castelao. Hoxe, a feira consolidouse como un dos eventos culturais máis importantes da comarca, cuxo éxito reside na implicación directa de toda a cidadanía e do tecido asociativo local.
Aínda que polo de agora a organización prefire non desvelar o programa detallado de actividades para manter a expectación entre o público visitante, adiantan que esta 25ª edición contará con grandes sorpresas e momentos de gran carga emotiva que farán tremer de emoción as rúas da vila.
O vestidor do tempo xa está aberto para desempolvar boinas, panos, traxes tradicionais e chaleques. Desde a organización convídase a toda a veciñanza e aos visitantes a sumarse a este aniversario de prata e a formar parte activa da historia viva de Arteixo.
Os detalles da programación iranse revelando ao longo dos vindeiros días a través das canles oficiais do Concello de Arteixo.