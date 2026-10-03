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Arteixo

Los ‘muchachos’ de Agarimo volvieron a reunirse en una comida 50 años después de su inauguración en Arteixo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/10/2026 20:36
Los 'muchachos' de Agarimo se reunieron en una comida en Arteixo
Los 'muchachos' de Agarimo se reunieron en una comida en Arteixo
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Hace medio siglo, el 3 de octubre de 1976, el Padre Villa inauguró la Ciudad de los Muchachos Agarimo en Arteixo

Este sábado, transcurridos 50 años, aquellos 'muchachos' se volvieron a reunir en una comida para compartir recuerdos y anécdotas en las mismas instalaciones de la Asociación Agarimo, una entidad consolidada como referente en el ámbito educativo, en el social y en el formativo. 

Un evento cargado de emociones y simbolismo del que todos los asistentes guardarán un entrañable recuerdo.

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