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Arteixo

Inditex inicia el derribo de naves en Sabón, que incluirá la de los Bomberos

Este viernes, día 2, era la fecha límite para que los efectivos del parque comarcal se moviesen a la nueva base de Morás

Noelia Díaz
Noelia Díaz
02/10/2026 15:58
Naves parcialmente desmanteladas en la parcela 25-26 del polígono de Sabón
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Inditex ya ha comenzado los trabajos de derribo en las parcelas 25 y 26 del polígono de Sabón (avenida da Ponte), que albergaban Prefhorvisa, y que continuarán en la número 24, donde se ubicaba la base municipal de Bomberos, Emergencias y Protección Civil. Pese a que en un primer momento el Ayuntamiento de Arteixo anunció en sus redes sociales que el día 2 de octubre se procedería a la demolición del antiguo parque comarcal de Bomberos, este viernes puntualizó que hubo un error de comunicación y que se refería solo a la fecha límite que los efectivos tenían para abandonar esa sede y moverse a las nuevas instalaciones de Morás –donde ya operan desde el martes 29–. 

El Consistorio detalla que el desmantelamiento de estas antiguas naves se realizará de forma progresiva, comenzando por la que fue una planta de prefabricados. Inditex solicitó permiso el 8 de septiembre para destruirla, aportando autorización de Augas de Galicia, certificado de contratación de los trabajos con riesgo de amianto, plan de gestión de residuos y demás. 

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La compañía textil realizó en los últimos meses diversas obras en el polígono, entre ellas la de una canalización eléctrica en su sede central y la urbanización del frente del nuevo edificio que acoge Zara. Forman parte de un plan global para mejorar sus instalaciones en territorio arteixán, y en el que se incluyen, también, el nuevo comedor y una fábrica de confección.

Demolición en Oleiros

En cuanto a derribos, el Ayuntamiento de Oleiros ha abierto un expediente para caducar la licencia de un edificio inacabado en Iñás y ordenar a la propiedad su demolición, que de no ejecutar en los plazos establecidos efectuará directamente el Ayuntamiento, cargándole posteriormente los costes. La edificación se ubica en la Rúa Mandín. 

La actuación, explica el Ejecutivo oleirense, forma parte de una política urbanística “baseada na protección da paisaxe, a integración das construcións na contorna e a defensa dun modelo urbano ordenado e de calidade”. “O Concello continúa actuando para evitar que edificacións inacabadas ou en situación de abandono deterioren o territorio e a imaxe das parroquias”, declara el Consistorio. 

Oleiros también instó este mismo año a los propietarios del antiguo concesionario de Opel en Perillo, hoy en ruinas, a efectuar su derribo.

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