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Arteixo

Ferroglobe Sabón pide auxilio: “Es la única fábrica de silicio de España y la están matando”

Noelia Díaz
Noelia Díaz
01/10/2026 17:34
Manifestación este jueves en Sabón
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La plantilla de Ferroglobe en Arteixo se concentró este jueves a las puertas de la factoría ubicada en Sabón para defender la continuidad de sus puestos de trabajo y la actividad productiva en las instalaciones del municipio. 

“Seguimos esperando a que Europa haga algo contra el silicio chino. Deben ponerle un arancel duro, como Dios manda, no uno que les haga cosquillas. Esta es la única fábrica de silicio mineral que queda en España y la están matando”, afirma Albano Calvelo, presidente del comité. 

Señala el portavoz que un total de 113 trabajadores se ven afectados por un ERTE que los obliga a “perder dinero y gastar paro”, y piden a la Unión Europea que tome cartas en el asunto para evitar el desmantelamiento de la industria en el país.

"Que se dejen de palabras"

Calvelo asegura que cuentan con el apoyo unánime de todos los grupos de la corporación municipal arteixana, pero reclama que “son necesarios hechos”. “Que se dejen de buenas palabras y que nos demuestren algo con hechos”, espeta, y ya adelanta que las movilizaciones continuarán hasta conseguir que se retome la actividad productiva en la planta de Sabón

La competencia desleal en el sector y el ‘dumping’ provocado por las importaciones de silicio chino y angoleño a bajo coste están provocando, señala el presidente del comité, el cierre de fábricas de silicio por toda Europa, y de no actuar pronto “Sabón será la siguiente”. 

Por su parte, el BNG participó en la movilización y anunció que llevará el asunto al pleno local y al Parlamento de Galicia. “A Xunta é a que outorga as licenzas mineiras que subministran a planta de Ferroglobe en Sabón. É imprescindible ligar todo tipo de axudas públicas ao mantemento dos postos de traballo”, manifestó el portavoz nacionalista, Carlos López.

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