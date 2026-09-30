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Arteixo

Ana Recarey, comerciante de Arteixo: "A pandemia deume o empurrón definitivo para emprender"

A Despensa que Pensa é finalista dos Premios do Comercio Galego 2026

Noelia Díaz
Noelia Díaz
30/09/2026 20:33
Ana Recarey, na súa tenda da peatonal de Arteixo
Ana Recarey, na súa tenda da peatonal de Arteixo
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Ana María Recarey montou hai case cinco anos A Despensa que Pensa na avenida do Balneario de Arteixo, un proxecto co que busca provocar un cambio na maneira de mercar e consumir. A Xunta seleccionou este establecemento como finalista dos Premios do Comercio Galego 2026 na categoría de sostibilidade, xunto coa asociación de comerciantes de Tomiño e a rede de moda circular promovida por Insertega Revistt –que posúe unha tenda na peatonal arteixá–. Os galardóns entréganse o día 27 en Santiago. 

É a primeira vez como finalista destes premios? 

Si, presenteime por primeira vez este ano. Ás veces preséntaste por probar e estar aí é todo un mérito, e máis xunto aos comerciantes de Tomiño e a rede Revistt, que fan cousas moi potentes. Ademais sempre dá visibilidade, aínda que eu non son de expoñerme moito. Ás veces pensas que o que estás facendo tampouco é para tanto pero estas cousiñas demostran que si. 

Abriu en 2021 aínda saíndo da pandemia, como foi o proceso? 

Pois a pandemia foi o que me deu o empurrón definitivo para emprender, porque si xa normalmente saímos da compra cargados de plásticos, daquela moito máis. Á xente si que lle sorprendeu que alguén se animase a abrir naquela época.

Que balance fai? 

Moi positivo, estamos contentas. Temos clientela de todo tipo, moitos empezaron a consumir a granel por primeira vez con nós e despois vén xente maior que xa facía isto de sempre: o retorno dos envases, mercar ao peso... é volver ao que tiñamos, que era moito máis sostible e respectuoso co entorno. Non estamos inventando nada. 

Moitos en Arteixo seguen acudindo á feira dos sábados para mercar desa maneira. 

Claro, e moitos están descubrindo que poden vir cos envases e enchelos aquí para non xerar máis residuos, que é polo que nos nomearon finalistas. Ás veces precisas unha pequena cantidade de algo para unha receita que despois non che gusta e non volves facer, e isto permíteche levar ese pouquiño sen desperdiciar.

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