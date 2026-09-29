El nuevo Parque de Bomberos de Arteixo inicia su actividad con un cuadro de 18 efectivos

Instalaciones del Parque de Bomberos de Arteixo en Morás Cedida

El nuevo Parque del Consorcio Provincial Contraincendios da Coruña situado en Morás, en Arteixo, inició su actividad con un cuadro de 18 efectivos, que se ampliará hasta los 25, y dará cobertura a casi 135.000 habitantes de los ayuntamientos de Arteixo, Cambre, Carral, Culleredo y Oleiros.

La entrada en funcionamiento de estas instalaciones supone el traslado del servicio desde la antigua base de Sabón a un complejo más moderno y adaptado a las necesidades de los profesionales, indican desde la Diputación de A Coruña.

El proyecto contó con una inversión de 1,3 millones de euros y permitirá reforzar la atención a las emergencias "nunha contorna cunha importante concentración de poboación e actividade industrial", apuntan los responsables de la Diputación de A Coruña.

El nuevo Parque de Bomberos de Arteixo se sitúa en una parcela de 4.000 metros cuadrados cedida por el municipio en la avenida Pedra Áceda, en el Polígono de Morás. Un emplazamiento que ofrece una conexión directa con la A-6 y la AG-55, lo que "facilitará os desprazamentos dos equipos de intervención e contribuirá a reducir os tempos de resposta nos municipios aos que presta servizo", todos en el entorno de A Coruña.

Las dependencias disponen de amplios garajes para los vehículos de emergencias, centro de control, áreas de formación, gimnasio, zonas de descontaminación y espacios de descanso y, de acuerdo con las explicaciones de la entidad, "esta distribución mellora as condicións de traballo do persoal e permite atender nun mesmo recinto as necesidades operativas, de preparación e de recuperación dos equipos".