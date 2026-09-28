Los Bomberos de Arteixo ya están operativos desde sus nuevas instalaciones de Morás
Los Bomberos de Arteixo están operativos desde sus instalaciones de Morás, donde se emplaza el nuevo Parque Comarcal de Bombeiros de Arteixo.
Así lo anunciaron a través de sus redes sociales, donde expresan su satisfacción tras completar este ansiado traslado desde Sabón.
En abril de este año, durante el acto de traspaso oficial de la nave a la Diputación de a Coruña, el alcalde arteixán señaló que “é un proxecto no que se leva ba moito tempo traballando" porque "precisabamos dunhas instalacións máis modernas porque o ciclo de vida útil do Parque de Sabón, chegou ao final", y agradeció "a colaboración coa Deputación da Coruña e ó Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña para sacar adiante un parque que mellorará o servizo á veciñanza de Arteixo e aos municipios da contorna, ademais de reducir os tempos de reacción nunha incidencia”, expuso entonces Carlos Calvelo.