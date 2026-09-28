La Xunta avanza en los trámites para construir catorce viviendas de promoción pública en Arteixo

Infografía de las futuras viviendas de Vilarrodís Xunta

El Consello da Xunta autorizó esta mañana la licitación del contrato para acometer las obras de construcción de 14 viviendas de promoción pública en Arteixo, en la parcela UA-43 P11, cedida por el municipio en la calle Aguceira en Vilarrodís, por un importe de 2.680.002,09 euros.

“O proxecto foi redactado pola UTE Sabín Blanco-Ameneiros Rey” y adjudicado por 99.495,88.

Este nuevo edificio de promoción pública, impulsado por la Xunta, contará con 14 viviendas, además de los correspondientes garajes y trasteros, con una distribución diseñada para garantizar que todas las estancias dispongan de iluminación natural y vistas al exterior, favoreciendo así hogares más luminosos, confortables y de calidad, explicó la Xunta.

En concreto, se dispondrá de nueve viviendas de dos dormitorios, siendo una adaptada para el uso por personas con movilidad reducida. También habrá tres viviendas de tres dormitorios y otras dos de cuatro.

Características

“Trátase dunha obra na que tamén se terá en conta a integración do edificio na súa contorna urbana e na que se garantirá a máxima accesibilidade en todos as entradas, percorridos e dependencias, apostando por solucións construtivas sinxelas, duradeiras e de baixo mantemento, así como por unha envolvente eficiente que cumpra as esixencias térmicas e acústicas”, detallaron desde la Xunta.

Arteixo es uno de los 17 ayuntamientos que este mandato está colaborando con la institución autonómica para el desarrollo de vivienda pública a través de la cesión gratuita de suelo municipal. Una red en la que también están incluidos Pontevedra, Lugo, Teo, A Estrada, Lalín, A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Ames, Carballo, Narón, San Cibrao das Viñas, Bueu, Baiona, Sanxenxo, O Porriño y Santiago de Compostela.

En el caso arteixán, las nuevas viviendas en la calle Aguceira en Vilarrodís se enmarcan en el “compromiso da Xunta de duplicar o parque de vivenda pública no período 2024-2028” para alcanzar las 8.000 viviendas públicas y con la previsión del Pacto de Vivenda de Galicia 2026-2030 de llegar a las 10.000 en el año 2030.