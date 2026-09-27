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Arteixo

Persecución de película en Pastoriza para el rodaje de ‘Clanes’

Noelia Díaz
Noelia Díaz
27/09/2026 19:14
Rodaje de la serie en Pastoriza
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JAVIER ALBORÉS
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El rodaje de la serie ‘Clanes’, de Vaca Films para Netflix, generó este domingo en Pastoriza (Arteixo) máxima expectación entre los vecinos, que pudieron contemplar la grabación de una persecución con accidente incluido. 

Aunque los cortes de tráfico en la vía que atraviesa este núcleo estaban previstos desde las 14.00 horas, no fue hasta bien pasadas las 16.00 cuando empezó a notarse el movimiento en la zona, a la altura del desvío al santuario. Allí se ensayó la escena, que acababa con la colisión de dos vehículos, para después pasar a su filmado. 

El personal de la productora coruñesa se encargó de regular la circulación y desplazar a los conductores por los desvíos habilitados tanto hacia A Coruña como hacia Arteixo. En el rodaje participaron, indicó el Ayuntamiento, 150 personas y varias unidades móviles. 

Cámaras en la zona
Cámaras en la zona
JAVIER ALBORÉS

Otras localidades

La tercera y última temporada de ‘Clanes’ ha pasado en las últimas semanas por diversos municipios del área metropolitana como Culleredo, Sada, Oleiros o Cambre, además de la ciudad de A Coruña. En el caso de Culleredo, la grabación se ubicó en el interior del IES A Laboral y fueron varios los que pudieron hacerse fotos con los actores en las inmediaciones del centro. 

En la nueva entrega de esta ficción sobre el narcotráfico gallego, una banda albanesa pone en jaque los negocios de Daniel Padín (Tamar Novas) y su familia. En ella también participan actores como Clara Lago, Xosé A. Touriñán, Chechu Salgado, Miguel de Lira, Luis Zahera, Lucía Veiga o la arteixana Isabel Naveira, entre otros.

Trabajadores de la productora
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JAVIER ALBORÉS
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